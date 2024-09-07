Також знімають запалення: ці 5 продуктів треба вживати при артриті

Експерти поділилися п’ятьма "суперпродуктами", які люди, які страждають на артрит, повинні включити у свій раціон, щоб зменшити запалення.

Які саме продукти треба включати в раціон, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Daily Express.

Що треба знати про артрит

Артрит - це хвороба, яка може спричинити сильний біль і скутість суглобів. Для тих, хто бореться з такими формами, як остеоартрит і ревматоїдний артрит, вкрай важливо знайти способи полегшити щоденний дискомфорт.

Ерготерапевт Джулі Дженнінгс запропонувала людям, які страждають на артрит, уважно стежити за своїм раціоном.

"Доведено, що деякі інгредієнти зменшують запалення, зміцнюють вашу імунну систему та зміцнюють кістки", - сказала вона.

П'ять продуктів, які допомагають при запаленні та артриті

Жирна риба

Всі знають про користь жирної риби, особливо для здоров’я мозку, але вона також має протизапальні властивості, які можуть полегшити біль при артриті.

Жирна риба містить омега-3 жирні кислоти, які в організмі перетворюються на протизапальні сполуки. Ці сполуки можуть допомогти стримати вироблення запальних цитокінів, які, як правило, руйнують хрящ і сприяють розвитку артриту.

Насіння льону

Для вегетаріанців, які шукають подібних переваг, існують інші альтернативи рибі.

Люди, які шукають рослинний варіант із подібним ефектом, можуть розглянути насіння льону, яке є багатим джерелом альфа-ліноленової кислоти. Для багатьох лляне насіння може бути інгредієнтом, з яким вони раніше не були знайомі або не використовували його в кулінарії, але його дуже легко включити в їжу. Просто посипте пластівці або в кашу під час сніданку, додайте як додатковий компонент у суміші для випікання або додайте у салат.

Куряча шкіра

Курка є відомим джерелом білка, але цінність курячої шкіри для здоров’я часто забувають.

Річ у тому, що вона містить колаген типу II, який, як показали деякі дослідження, може допомогти зменшити симптоми остеоартриту, потенційно сприяючи відновленню хряща та підтримці еластичності хряща. ЇЇ можна просто зварити у бульоні, та споживати його, якщо ви не хочете їсти курячу шкірку.

Ягоди

Наповнені поживними речовинами ягоди- це не просто смачні сезонні ласощі, а потужний суперпродукт, необхідний для здоров’я. Оскільки ягідний сезон у розпалі, ці чудові фрукти пропонують численні переваги для здоров’я та наповнені життєво важливими поживними речовинами.

Природні антиоксиданти в ягодах можуть допомогти запобігти артриту, борючись із вільними радикалами в організмі, які потенційно можуть пошкодити клітини та сприяти запальним процесам, пов’язаним з артритом.

Оливкова олія

Оливкова олія має дуже корисні властивості. Продукт містить сполуку під назвою олеокантал, яка, згідно з деякими дослідженнями, може мати подібний вплив на організм, як нестероїдні протизапальні препарати (НПЗЗ), такі як ібупрофен.

Вважається, що олеокантал пригнічує активність ферментів ЦОГ, зменшуючи вироблення прозапальних речовин і допомагаючи запобігти запаленню та пов’язаному з ним болю при артриті.

Експерти підкреслюють, що хоча введення цих корисних продуктів у свій раціон може допомогти при симптомах артриту, це має поєднуватися з іншими здоровими звичками, оскільки лише харчування не є панацеєю.