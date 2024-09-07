Также снимают воспаление: эти 5 продуктов следует употреблять при артрите

Эксперты поделились пятью "суперпродуктами", которые люди, страдающие артритом, должны включить в свой рацион, чтобы уменьшить воспаление.

Какие продукты нужно включать в рацион, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Daily Express.

Что нужно знать об артрите

Артрит- это болезнь, которая может вызвать сильную боль и скованность суставов. Для тех, кто борется с такими формами как остеоартрит и ревматоидный артрит, крайне важно найти способы облегчить ежедневный дискомфорт.

Эрготерапевт Джули Дженнингс предложила людям, страдающим артритом, внимательно следить за своим рационом.

"Доказано, что некоторые ингредиенты уменьшают воспаление, укрепляют вашу иммунную систему и укрепляют кости", - сказала она.

Пять продуктов, помогающих при воспалении и артрите

Жирная рыба

Все знают о пользе жирной рыбы, особенно для здоровья мозга, но она также обладает противовоспалительными свойствами, которые могут облегчить боль при артрите.

Жирная рыба содержит омега-3 жирные кислоты, которые в организме превращаются в противовоспалительные соединения. Эти соединения могут помочь сдержать выработку воспалительных цитокинов, которые, как правило, разрушают хрящ и способствуют развитию артрита.

Семена льна

Для вегетарианцев, которые ищут подобные преимущества, существуют другие альтернативы рыбе.

Люди, которые ищут растительный вариант с подобным эффектом, могут рассмотреть семена льна, которые являются богатым источником альфа-линоленовой кислоты. Для многих льняное семя может быть ингредиентом, с которым они раньше не были знакомы или не использовали их в кулинарии, но его очень легко включить в пищу. Просто посыпьте хлопья или кашу во время завтрака, добавьте как дополнительный компонент в смеси для выпечки или добавьте в салат.

Куриная кожа

Курица - известный источник белка, но ценность куриной кожи для здоровья часто забывают.

Дело в том, что она содержит коллаген типа II, который, как показали некоторые исследования, может помочь снизить симптомы остеоартрита, потенциально способствуя восстановлению хряща и поддержанию эластичности хряща. Ее можно просто сварить в бульоне и потреблять его, если вы не хотите есть куриную шкурку.

Ягоды

Наполненные питательными веществами ягоды – это не просто вкусное сезонное лакомство, а мощный суперпродукт, необходимый для здоровья. Поскольку ягодный сезон в разгаре, эти замечательные фрукты предлагают многочисленные преимущества для здоровья и наполнены жизненно важными питательными веществами.

Природные антиоксиданты в ягодах могут помочь предотвратить артрит, борясь со свободными радикалами в организме, которые могут повредить клетки и способствовать воспалительным процессам, связанным с артритом.

Оливковое масло

Оливковое масло обладает очень полезными свойствами. Продукт содержит соединение под названием олеокантал, которое, согласно некоторым исследованиям, может оказать подобное влияние на организм, как нестероидные противовоспалительные препараты (НПВС), такие, как ибупрофен.

Считается, что олеокантал ингибирует активность ферментов ЦОГ, уменьшая выработку провоспалительных веществ и помогая предотвратить воспаление и связанные с ним боли при артрите.

Эксперты подчеркивают, что, хотя введение этих полезных продуктов в свой рацион может помочь при симптомах артрита, это должно сочетаться с другими здоровыми привычками, поскольку только питание не является панацеей.