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1 копійка вартістю в кілька тисяч гривень. Які монети можна дорого продати (фото)

Неділя 03 вересня 2023 09:51
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1 копійка вартістю в кілька тисяч гривень. Які монети можна дорого продати (фото) Як розпізнати цінні монети (фото: Freepik)
Автор: Василина Копитко

Деякі українські монети викарбували вкрай обмеженим тиражем. Через свою рідкісність вони зараз коштують тисячі гривень.

Про те, як їх розпізнати і де можна продати, пише ресурс "Монети-ягідки".

1 копійка 1992 року

Ця монета вважається цінною, якщо сходяться усі особливості аверсу та реверса. Різновид 1.11АЕ може коштувати від 4 тис. до 7 тис. грн.

Особливості різновиду 1.11АЕ:

  • округла верхівка правого верхнього листа
  • великі ягоди

1 копійка вартістю в кілька тисяч гривень. Які монети можна дорого продати (фото)Як розпізнати цінну монету (скриншот)

Цінним є також різновид 1.35АА. За таку монету можна отримати до 11 тис. грн.

Особливості різновиду 1.35АА:

  • ступінчаста верхівка правого верхнього листа
  • маленькі ягоди

Втім експерти зазначають, що частіше зустрічається дешевша копійка 1.35АЕ з великими ягодами. Така коштує лише 30-50 грн. Штамп 1.35 можна сплутати зі штампами 1.31 або 1.33, тому потрібно ще розбиратись з гравіюванням зерен.

1 копійка вартістю в кілька тисяч гривень. Які монети можна дорого продати (фото)Як розпізнати цінну монету (скриншот)

1 копійка 1996 року

Тираж монети номіналом 1 копійка у 1996 році був невеликий, тому ціна зараз на неї висока. Є два різновиди цієї монети - 1БА та 1БВ. Другий варіант дорожчий.

Монети відрізняються по реверсу:

  • 1БА - великі ягоди, у гронах №7 та 8 хвостик примикає. Така монета коштує 1300 - 2000 грн
  • 1БВ - маленькі ягоди, у гронах №7 та 8 хвостик не примикає. Така монета коштує 2 500 - 3000 грн

Зазвичай 1 копійка 1996 р. зустрічалась у наборах НБУ, але іноді її знаходили в обігу. Але монети з обігу дешевші, ніж з набору.

1 копійка вартістю в кілька тисяч гривень. Які монети можна дорого продати (фото)Як розпізнати цінну монету (скриншот)

Де можна вигідно продати рідкісні монети

Добре перевірте свої гаманці, якщо у них виявили цінні монети, то продати їх можна на українських аукціонах Віоліті, Crafta, форум ІТК та інших. Ціна монети може відрізнятись від ціни в каталогах. Це залежить від стану копійки та кількості охочих її купити.

1 копійку різновиду 1.11АЕ продають рідко, тому ціна на неї доходить до 7000 грн. Частіше можна знайти різновид 1.11АА з маленькими ягодами. Але така монета вважається звичайною, тому не має нумізматичної цінності.

Раніше ми писали про те, які монети можна продати за десятки тисяч гривень.

Читайте також про те, що в Україні запустили нову 10-гривневу монету.

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