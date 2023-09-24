Такой купюры вы точно не видели! В США на аукционе продали банкноту почти за полмиллиона

На аукционе в США продали очень редкую купюру номиналом в 10 000 долларов, которая была выпущена во времена Великой депрессии. Она была напечатана в 1934 году и на купюре изображен министр финансов того времени.

Что это за купюра и за какую сумму ее продали на аукционе, сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на CNN.

По данным аукционного дома Heritage Auctions, банкнота Федеральной резервной системы была выпущена в 1934 году. Она была сертифицирована Гарантией бумажных денег (PMG) и получила оценку исключительного качества бумаги (EPQ).

Купюру выпустили в Бостоне и на ней изображено лицо министра финансов Сэлмона П. Чейза, который возглавлял это министерство во время президента Линкольна.

По словам вице-президента по валютным операциям Heritage Auctions Дастина Джонсона, купюры крупного номинала всегда вызывали интерес коллекционеров всех уровней.

Банкнота в 10 тысяч долларов считается одной из самых редких и дорогих, она уступает по своей цене только золотому сертификату на 100 000 долларов, выпущенному в 1934 году.

Уникальная купюра номиналом в 10 000 долларов (скриншот CNN)

За последние годы было обнаружено 18 экземпляров такой купюры и проданная в эту пятницу, по оценке экспертов, имеет самые высокие оценки.

На аукционе Long Beach Expo банкнота в 10 тысяч долларов была продана за рекордную сумму - за 480 000 долларов.

И это значительно выше сумм, которые были ранее. В 2020 году была продана подобная купюра за 384 000 долларов.

По данным веб-сайта Музея американских финансов, банкнота в 10 000 долларов была банкнотой самого высокого номинала, которая была в публичном обращении. Такая купюра использовалась только для перевода средств между федеральными резервными банками.

Однако проданная купюра на аукционе никогда ранее не была в обращении. Стоит отметить, что из-за неиспользования банкноты номиналом 500 долларов и выше перестали выпускать в 1969 году. С тех пор банкнота в 100 долларов стала купюрой самого высокого номинала, которую выпускают в США.

На параллельном аукционе за сумасшедшую сумму была продана уникальная золотая монета 1899 года с двойным орлом. Номинал этой монеты - 20 долларов и на ней изображен портрет главы Свободы. Она была продана на аукционе за рекордные 468 000 долларов.

По данным аукционного дома, было выпущено всего 84 монеты такого типа и до наших времен их сохранилось около 30.

Уникальная золотая монета, которую продали почти за полмиллиона долларов (скриншот CNN)