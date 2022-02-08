В таком маринаде скумбрия всегда будет вкусной, а селедка - еще вкуснее

Любители рыбки пряного посола обязательно будут в восторге от такого маринада. Даже лук с него сметут в считанные минуты, поэтому овоща можно добавлять много. И не забудьте про кетчуп!
Об этом пишет Etojizn.
Помойте и почистите рыбу от внутренностей, черных пленок и порежьте кусочками шириной примерно 2 сантиметра.
Приготовьте маринад. В маленькую кастрюльку или ковш положите кетчуп, влейте масло, добавьте сахар, соль, кориандр, перец, лавровый лист. Хорошо все перемешайте и поставьте на плиту. Соль и сахар должны раствориться, смесь закипеть.
Как только все растворилось и хорошо закипело, влейте уксус, доведите до кипения и снимите с огня. Дайте маринаду остыть до комнатной температуры.
Лук порежьте тонкими полукольцами.
Возьмите посуду подходящего размера. Можно даже стеклянную банку, главное, чтобы он не был металлическим.
На дно посуды выложите половину лука. Затем переложите рыбу, а сверху остатки лука.
Залейте все остывшим маринадом, чтобы он полностью покрыл рыбу. Закройте крышкой и поставьте на сутки в холодильник.
Через сутки ваша необычайно вкусная рыбка готова!
Фото: etojizn
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