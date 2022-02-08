У такому маринаді скумбрія завжди буде смачною, а оселедець - ще смачнішним

Інгредієнти на 2 свіжоморожені рибини (оселедці чи скумбрії):

Цибуля ріпчаста - 1 шт. (можна й більше)

Кетчуп або томатна паста (пасту треба трохи розвести водою) - 4 ст. л.

Олія соняшникова - 120 мл

Цукор - 2 ст. л.

Сіль - 1 ст. л.

Коріандр горошком - 1 ч. л.

Перець чорний горошком (або суміш перців) - 1 ч. л.

Перець запашний - 4-6 шт.

Лавровий лист - 2-3 шт.

Оцет 9% - 50 мл

Покроковий рецепт приготування

Помийте і почистіть рибу від нутрощів, чорних плівок і поріжте шматочками шириною приблизно 2 сантиметри.

Приготуйте маринад. У маленьку каструльку або ківш покладіть кетчуп, влийте олію, додайте цукор, сіль, коріандр, перець, лавровий лист. Добре все перемішайте та поставте на плиту. Сіль та цукор повинні розчинитися, суміш закипіти.

Як тільки все розчинилося і добре закипіло, влийте оцет, доведіть до кипіння і зніміть з вогню. Дайте маринаду охолонути до кімнатної температури.

Цибулю поріжте тонкими півкільцями.

Візьміть посуд відповідного розміру. Можна навіть скляну банку, головне, аби він не був металевим.

На дно посуду викладіть половину цибулі. Потім перекладіть рибу, а зверху залишки цибулі.

Залийте все остиглим маринадом, аби він повністю покрив рибу. Закрийте кришкою та поставте на добу в холодильник.

Через добу ваша надзвичайно смачна рибка готова!

Фото: etojizn