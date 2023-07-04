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Такого вы точно не пробовали. Держите рецепт самой вкусной жареной картошки

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Вторник 04 июля 2023 18:55
Такого вы точно не пробовали. Держите рецепт самой вкусной жареной картошки Как приготовить картофель (фото: Freepik)
Автор: Наталия Коваль

Картофель - это универсальный овощ, который может стать гарниром к любой еде или полноценным блюдом. Жареную картошку можно приготовить как на природе, так и дома, на семейный ужин.

Рецептом поделились в популярном французском издании Sante Plus.

Ингредиенты

Для того чтобы приготовить вкуснейшую картошку, вам понадобятся

  • картофель - 500 г
  • оливковое масло - 1 ст. л.
  • сливочное масло - 30 г
  • чеснок - 3 зубчика
  • прованские травы - 1 ч. л.
  • чабрец - по вкусу
  • розмарин - по вкусу
  • соль
  • перец
  • твердый сыр (лучше пармезан)
  • панировочные сухари - 2 ст. л.
  • сода - 1 ч. л.

Как готовить

Сначала картофель разрежьте на 4-6 частей. Поместите в кастрюлю, наполненную водой, добавьте чайную ложку соли и еще одну соды. Варите до готовности.

В это время на горячую сковороду положите кусочек сливочного масла, добавьте соль, перец, прованские травы, чеснок и оливковое масло. Витащите картофель из кастрюли, насыпьте ее в сковородку и обжаривайте две минуты.

Постелите на форму для духовки пергаментом, посыпьте панировочными сухарями и тертым сыром. Выложите картофель в форму и снова покройте их сухарями и сыром.

Поставьте их в разогретую до двухсот градусов духовку на 30 минут. Готово! Ваша картошечка получится хрустящей, с золотистым оттенком и невероятно вкусной.

Раньше мы писали о том, с какими овощами не следует запекать картошку.

Также читайте, как приготовить пиццу на жидком тесте за 20 минут.

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