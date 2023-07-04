Такого вы точно не пробовали. Держите рецепт самой вкусной жареной картошки
Картофель - это универсальный овощ, который может стать гарниром к любой еде или полноценным блюдом. Жареную картошку можно приготовить как на природе, так и дома, на семейный ужин.
Рецептом поделились в популярном французском издании Sante Plus.
Ингредиенты
Для того чтобы приготовить вкуснейшую картошку, вам понадобятся
- картофель - 500 г
- оливковое масло - 1 ст. л.
- сливочное масло - 30 г
- чеснок - 3 зубчика
- прованские травы - 1 ч. л.
- чабрец - по вкусу
- розмарин - по вкусу
- соль
- перец
- твердый сыр (лучше пармезан)
- панировочные сухари - 2 ст. л.
- сода - 1 ч. л.
Как готовить
Сначала картофель разрежьте на 4-6 частей. Поместите в кастрюлю, наполненную водой, добавьте чайную ложку соли и еще одну соды. Варите до готовности.
В это время на горячую сковороду положите кусочек сливочного масла, добавьте соль, перец, прованские травы, чеснок и оливковое масло. Витащите картофель из кастрюли, насыпьте ее в сковородку и обжаривайте две минуты.
Постелите на форму для духовки пергаментом, посыпьте панировочными сухарями и тертым сыром. Выложите картофель в форму и снова покройте их сухарями и сыром.
Поставьте их в разогретую до двухсот градусов духовку на 30 минут. Готово! Ваша картошечка получится хрустящей, с золотистым оттенком и невероятно вкусной.
Раньше мы писали о том, с какими овощами не следует запекать картошку.
Также читайте, как приготовить пиццу на жидком тесте за 20 минут.