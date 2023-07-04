Такого вы точно не пробовали. Держите рецепт самой вкусной жареной картошки

Картофель - это универсальный овощ, который может стать гарниром к любой еде или полноценным блюдом. Жареную картошку можно приготовить как на природе, так и дома, на семейный ужин.

Ингредиенты

Для того чтобы приготовить вкуснейшую картошку, вам понадобятся

картофель - 500 г

оливковое масло - 1 ст. л.

сливочное масло - 30 г

чеснок - 3 зубчика

прованские травы - 1 ч. л.

чабрец - по вкусу

розмарин - по вкусу

соль

перец

твердый сыр (лучше пармезан)

панировочные сухари - 2 ст. л.

сода - 1 ч. л.

Как готовить

Сначала картофель разрежьте на 4-6 частей. Поместите в кастрюлю, наполненную водой, добавьте чайную ложку соли и еще одну соды. Варите до готовности.

В это время на горячую сковороду положите кусочек сливочного масла, добавьте соль, перец, прованские травы, чеснок и оливковое масло. Витащите картофель из кастрюли, насыпьте ее в сковородку и обжаривайте две минуты.

Постелите на форму для духовки пергаментом, посыпьте панировочными сухарями и тертым сыром. Выложите картофель в форму и снова покройте их сухарями и сыром.