Такого ви ще не куштували. "Швидка" шарлотка з хрусткою скоринкою

Для приготування неймовірно смачного десерту вам знадобляться такі продукти:

3 курячих яйця

200 грамів цукру

150 грамів борошна

4 кисло-солодких яблука

10 грамів ванільного цукру

1 чайна ложка розпушувача

цедра лимона

кориця

дрібка солі.

Почнемо приготування. Увесь секрет хрусткої скоринки у тому, як ви підготуєте яйця для змішування з борошном. Їх треба добряче збити із цукром. Для цього краще використати міксер. Він має збивати яйця протягом 10 хвилин на високій потужності. Саме це надасть шарлотці ту саму смачну скоринку.



Готова шарлотка з хрусткою скоринкою (скріншот)

Потім додайте до суміші з яєць та цукру лимонну цедру, поступово введіть просіяне борошно, сіль, ванільний цукор та розпушувач. На цьому етапі перемішувати потрібно обережно, аби не "збити" яєчну пінку. Робіть це лопаткою, рухами знизу до верху.

Візьміть форму для запікання, застеліть її пергаментом. Частину тіста виливайте на дно. Зверху викладіть очищені та порізані яблука, їх можна посипати корицею. Потім викладайте другу частину тіста, аби воно повністю закрило фрукти. Випікати шарлотку потрібно у попередньо розігрітій до 180 градусів духовці.

Тримайте там пиріг приблизно 40 хвилин, готовність можна перевіряти зубочисткою або шпажкою з дерева. Якщо тісто не прилипає та не тягнеться за паличкою - шарлотка готова.