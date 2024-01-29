Такого вы еще не пробовали. "Быстрая" шарлотка с хрустящей корочкой

Для приготовления невероятно вкусного десерта вам понадобятся следующие продукты:

3 куриных яйца

200 граммов сахара

150 граммов муки

4 кисло-сладких яблока

10 граммов ванильного сахара

1 чайная ложка разрыхлителя

цедра лимона

корица

щепотка соли.

Начнем приготовление. Весь секрет хрустящей корочки состоит в том, как вы подготовите яйца для смешивания с мукой. Их нужно хорошо взбить с сахаром. Для этого лучше использовать миксер. Он должен взбивать яйца в течение 10 минут на высокой мощности. Именно это придаст шарлотке ту самую вкусную корочку.



Готовая шарлотка с хрустящей корочкой (скриншот)

Затем добавьте к смеси из яиц и сахара лимонную цедру, постепенно введите просеянную муку, соль, ванильный сахар и разрыхлитель. На этом этапе перемешивать нужно осторожно, чтобы не "сбить" яичную пенку. Делайте это лопаткой, движениями снизу вверх.

Возьмите форму для запекания, застелите ее пергаментом. Часть теста выливайте на дно. Сверху выложите очищенные и нарезанные яблоки, их можно посыпать корицей. Затем выкладывайте вторую часть теста, чтобы оно полностью закрыло фрукты. Выпекать шарлотку нужно в предварительно разогретой до 180 градусов духовке.

Держите там пирог примерно 40 минут, готовность можно проверять зубочисткой или шпажкой из дерева. Если тесто не прилипает и не тянется за палочкой - шарлотка готова.