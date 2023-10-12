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Такого ви ще не бачили. ЗМІ розкрили рендери та характеристики смартфона OnePlus Open

З'явилися фото складаного смартфона OnePlus Open (колаж: Styler)
Автор: Павло Колеснік

Повідомлення про новий складаний смартфон OnePlus Open стало відомо перед офіційним анонсом, і вже через тиждень він може стати сильним конкурентом Samsung Galaxy Z Fold 5.

Про це повідолмляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на німецький портал WinFuture.

Офіційні рендери цього гаджета було показано в двох кольорах, а сам смартфон обладнаний двома дисплеями, потрійною камерою та корпусом з металевим шасі.

OnePlus Open буде доступний в чорному та зеленому варіантах. Перший виглядає з текстурою шкіри на задній панелі, в другому використовується плоске скло.

Чорний смартфон OnePlus Open зі шкіряною текстурою на задній панелі (фото: WinFuture)

One Plus Open у зеленому відтінку (фото: WinFuture)

За стандартами сучасних смартфонів, OnePlus Open є відносно компактним пристроєм. Діагональ зовнішнього дисплея становить всього 6,31 дюйма, тоді як розкладений екран розгортається на 7,8 дюйма.

Усередині смартфона працює восьмиядерний процесор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 з тактовою частотою до 3,36 ГГц, 16 ГБ оперативної пам'яті LPDDR5X та 256 ГБ вбудованої.

Складаний телефон One Plus Open (фото: WinFuture)

Основна камера також розроблена спільно з фахівцями в області фотографії від Hasselblad. Відомо, що вона складається з двох модулів по 48 Мп (основний та ширококутний) та одного на 64 Мп (телефото для зуму).

За інформацією від WinFuture, OnePlus Open буде доступний для покупки в США з 19 жовтня за ціною 1700 доларів (62 900 гривень). Дані можуть бути підтверджені, оскільки цього ж дня відбудеться презентація Oppo Find N3, на базі якого створено OnePlus Open.

Раніше ми писали, що OnePlus офіційно анонсувала бюджетний планшет Pad Go.

А ще у нас є матеріал про те, що Sony випустила унікальні геймерські навушники.

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