Такого вы еще не видели. СМИ раскрыли рендеры и характеристики смартфона OnePlus Open

Официальные рендеры этого гаджета были показаны в двух цветах, а сам смартфон оборудован двумя дисплеями, тройной камерой и корпусом с металлическим шасси.

OnePlus Open будет доступен в черном и зеленом вариантах. Первый выглядит с текстурой кожи на задней панели, а во втором используется плоское стекло.

Черный смартфон OnePlus Open с кожаной текстурой на задней панели (фото: WinFuture)

One Plus Open в зеленом оттенке (фото: WinFuture)

По стандартам современных смартфонов OnePlus Open является относительно компактным устройством. Диагональ внешнего дисплея составляет всего 6,31 дюйма, в то время как разложенный экран разворачивается на 7,8 дюйма.

Внутри смартфона работает восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 с тактовой частотой до 3,36 ГГц, 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и встроенной 256 ГБ.

Сложный телефон One Plus Open (фото: WinFuture)

Основная камера также разработана совместно со специалистами в области фотографии Hasselblad. Известно, что он состоит из двух модулей по 48 Мп (основной и широкоугольный) и одного на 64 Мп (телефото для зума).

По информации от WinFuture, OnePlus Open будет доступен для покупки в США с 19 октября по цене 1700 долларов (62 900 гривен). Данные могут быть подтверждены, поскольку в этот день состоится презентация Oppo Find N3, на базе которого создан OnePlus Open.