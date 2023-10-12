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Такого ви ще не бачили. ЗМІ розкрили рендери та характеристики смартфона OnePlus Open

Четвер 12 жовтня 2023 13:55
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Такого ви ще не бачили. ЗМІ розкрили рендери та характеристики смартфона OnePlus Open З'явилися фото складаного смартфона OnePlus Open (колаж: Styler)
Автор: Павло Колеснік

Повідомлення про новий складаний смартфон OnePlus Open стало відомо перед офіційним анонсом, і вже через тиждень він може стати сильним конкурентом Samsung Galaxy Z Fold 5.

Про це повідолмляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на німецький портал WinFuture.

Офіційні рендери цього гаджета було показано в двох кольорах, а сам смартфон обладнаний двома дисплеями, потрійною камерою та корпусом з металевим шасі.

OnePlus Open буде доступний в чорному та зеленому варіантах. Перший виглядає з текстурою шкіри на задній панелі, в другому використовується плоске скло.

Такого ви ще не бачили. ЗМІ розкрили рендери та характеристики смартфона OnePlus Open

Чорний смартфон OnePlus Open зі шкіряною текстурою на задній панелі (фото: WinFuture)

Такого ви ще не бачили. ЗМІ розкрили рендери та характеристики смартфона OnePlus OpenOne Plus Open у зеленому відтінку (фото: WinFuture)

За стандартами сучасних смартфонів, OnePlus Open є відносно компактним пристроєм. Діагональ зовнішнього дисплея становить всього 6,31 дюйма, тоді як розкладений екран розгортається на 7,8 дюйма.

Усередині смартфона працює восьмиядерний процесор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 з тактовою частотою до 3,36 ГГц, 16 ГБ оперативної пам'яті LPDDR5X та 256 ГБ вбудованої.

Такого ви ще не бачили. ЗМІ розкрили рендери та характеристики смартфона OnePlus Open

Складаний телефон One Plus Open (фото: WinFuture)

Основна камера також розроблена спільно з фахівцями в області фотографії від Hasselblad. Відомо, що вона складається з двох модулів по 48 Мп (основний та ширококутний) та одного на 64 Мп (телефото для зуму).

За інформацією від WinFuture, OnePlus Open буде доступний для покупки в США з 19 жовтня за ціною 1700 доларів (62 900 гривень). Дані можуть бути підтверджені, оскільки цього ж дня відбудеться презентація Oppo Find N3, на базі якого створено OnePlus Open.

Раніше ми писали, що OnePlus офіційно анонсувала бюджетний планшет Pad Go.

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