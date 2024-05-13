UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Такого шмону ще не було". Alyona Alyona розповіла, як на Євробаченні забороняли політичні заклики

Alyona Alyona (фото: instagram.com/alyona.alyona.official)
Автор: Іванна Пашкевич

Українська реп-виконавиця Alyona Alyona, яка представляла нашу країну разом із Jerry Heil на Євробаченні, поділилася, що організатори суворо заборонили учасникам та їхнім командам проявляти будь-яку політичну позицію під час конкурсу.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на коментар артистки Радіо Свобода.

Деталі

Через заборону організаторів українська делегація вирішила не ризикувати і не одягати футболки з гаслом "Free Azovstal Defenders" на сцені.

"Такого шмону не було ніколи. Якби нас дискваліфікували, наступного року взагалі б не пустили. Там заклеювали будь-який напис, будь-який бренд, якщо в тебе десь на нігтях, на обличчі, тобто аполітичне пресування було дуже великим. Не дай бог якийсь заклик. І ми, ризикуючи, таємно вирішили всі отакі повдягатися", - розповіла реперка.

Водночас alyona alyona уточнила, що радилася з Jerry Heil щодо того, чи варто наприкінці виступу виголосити заклик про підтримку України.

У результаті цих обговорень їм дозволили це зробити. Тож після виступу у фіналі вони заявили: "Мир і свободу для України".

Нагадаємо, на пісенному конкурсі Євробачення 2024 переможцем став представник Швейцарії - співак Nemo з піснею The Code.

Українські співачки аlyona аlyona і Jerry Heil з піснею Teresa & Maria посіли 3 місце.

Нещодавно ми розповідали, що переможець Євробачення розбив свій кубок.

Також ми писали, де пройде Євробачення 2025.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЄвробаченняНовини шоу-бізнесуAlyona Alyona