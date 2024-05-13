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"Такого шмона еще не было". Alyona Alyona рассказала, как на Евровидении запрещали политические призывы

Alyona (фото: instagram.com/alyona.alyona.official)
Автор: Иванна Пашкевич

Украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona, которая представляла нашу страну вместе с Jerry Heil на Евровидении, поделилась, что организаторы строго запретили участникам и их командам проявлять любую политическую позицию во время конкурса.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на комментарий артистки Радио Свобода.

Подробности

Из-за запрета организаторов украинская делегация решила не рисковать и не надевать футболки с лозунгом "Free Azovstal Defenders" на сцене.

"Такого шмона не было никогда. Если бы нас дисквалифицировали, в следующем году вообще бы не пустили. Там заклеивали любую надпись, любой бренд, если у тебя где-то на ногтях, на лице, то есть аполитичное прессование было очень большим. Не дай бог какой-то призыв. И мы, рискуя, тайно решили все такие одеться", - рассказала рэперша.

В то же время alyona alyona уточнила, что советовалась с Jerry Heil относительно того, стоит ли в конце выступления произнести призыв о поддержке Украины.

В результате этих обсуждений им разрешили это сделать. Поэтому после выступления в финале они заявили: "Мир и свободу для Украины".

Напомним, на песенном конкурсе Евровидение 2024 победителем стал представитель Швейцарии - певец Nemo с песней The Code.

Украинские певицы аІуопа аІуопа и Jerry Heil с песней Teresa & Maria заняли 3 место.

Недавно мы рассказывали, что победитель "Евровидения" разбил свой кубок.

Также мы писали, где пройдет Евровидение 2025.

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