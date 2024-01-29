У Закарпатській області під кригу провалилося двоє рибалок

У Закарпатській області в Хустському районі вчора у неділю двоє чоловіків під час риболовлі провалилися під кригу. Одного з них вдалося врятувати, а другий загинув у крижаній воді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій ( ДСНС ).

Трагічний випадок стався в селі Дубрівка на місцевому ставку близько опівдня 28 січня.

Як розповіли рятувальники, щойно один із рибалок побачив, що напарник іде під воду, то одразу кинувся на допомогу, проте мало не потонув сам.

"Вибратись із ополонки йому допомогли місцеві мешканці, які передали постраждалого працівникам екстреної медичної допомоги", - йдеться у повідомленні.

Через деякий час за 10 метрів від берега водолази вилучили з води тіло 70-річного чоловіка без ознак життя, та передали працівникам поліції.

На Закарпатті під час риболовлі загинув чоловік, а другого вдалося врятувати (фото: t.me/dsns_telegram)

Зимова риболовля на льоду

У ДСНС закликали пам'ятати та не ігнорувати правила безпеки під час риболовлі у зимовий період. Також надзвичайники пояснили, за якими простими ознаками можна визначити міцність криги.

"Небезпечний лід - каламутний, малопрозорий та білий, а міцний той, який прозорий та має відтінок синього кольору", - розповіли рятувальники.

Додамо, що для доброї і безпечної зимової риболовлі потрібно, щоб лід був не тоншим за 5-7 см. Але гарантованою товщиною вважається товщина льоду від 10 см.

Детальніше про зимову риболовлю на льоду, що категорично не можна робити, та правила і поради - читайте в матеріалі за цим посиланням.