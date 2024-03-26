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"Такого ще не було". Андре Тан розповів про найстресовіший показ у життя

Фото: Андре Тан поділився спогадами про важкий показ (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Дизайнер Андре Тан розказав, що найстресовіший показ в його житті відбувся нещодавно в Лос-Анджелесі, адже він був тричі під загрозою зриву.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис Андре в Instagram.

Що відомо про показ у Лос-Анджелесі

Так, Андре поділився подробицями модної події у США.

"По-перше, за 2 години до показу нам повідомили, що в нашому українському блоці буде перуанський дизайнер (так, так - ви все правильно прочитали). Звичайно, ми, всі українські дизайнери, які повинні були представляти свої колекції, відмовилися брати участь, якщо це буде так. Але на щастя нам вдалося відстояти своє право відкривати цей день і ніяких перуанських дизайнерів не було у нашому блоці", - розказав кутюр'є.

"По-друге, о 2 годині дня, а мій показ мав би бути о 7 вечора, у мене було лише 5 дівчат-моделей, а виходів в 4 рази більше! І тільки завдяки Трушковському і нашому великому українському ком’юніті, ми змогли зібрати українських моделей за 2 години до показу", - поділився модельєр.

За словами Андре, хоч він відчув найсильніший стрес за всі мої тижні моди, але місія виконана.

Зазначимо, що показ дизайнера у Лос-Анджелесі відбувся в рамках програми Ukrainian Fashion Forward. Перед подією показали трихвилинне відео про Україну, яке зворушило всіх до сліз.

Андре Тан провів показ в Лос-Анджелесі (фото: instagram.com/andre_tan_official)

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Андре Тан