"Такого еще не было". Андре Тан рассказал о самом стрессовом показе в жизни

Дизайнер Андре Тан рассказал, что самый стрессовый показ в его жизни состоялся недавно в Лос-Анджелесе, ведь он был трижды под угрозой срыва.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение Андре в Instagram.
Так, Андре поделился подробностями модного события в США.
"Во-первых, за 2 часа до показа нам сообщили, что в нашем украинском блоке будет перуанский дизайнер (да, да - вы все правильно прочитали). Конечно, мы, все украинские дизайнеры, которые должны были представлять свои коллекции, отказались участвовать, если это будет так. Но, к счастью, нам удалось отстоять свое право открывать этот день и никаких перуанских дизайнеров не было в нашем блоке", - рассказал кутюрье.
"Во-вторых, в 2 часа дня, а мой показ должен быть в 7 вечера, у меня было только 5 девушек-моделей, а выходов в 4 раза больше! И только благодаря Трушковскому и нашему большому украинскому комьюнити, мы смогли собрать украинских моделей за 2 часа до показа", - поделился модельер.
По словам Андре, хоть он испытал сильнейший стресс за все мои недели моды, но миссия выполнена.
Отметим, что показ дизайнера в Лос-Анджелесе прошел в рамках программы Ukrainian Fashion Forward. Перед событием показали трехминутное видео об Украине, которое тронуло всех до слез.
Кстати, Андре Тан назвал самые популярные вещи зимнего сезона.
До этого Андре Тан назвал самые трендовые цветовые сочетания в 2024 году.