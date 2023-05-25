Такого ще не бачили. На берег відомого курорту викинуло "монстра з фільму жахів" (фото)

Що відомо про монстра, викинутого на берег

Анат Прімо прогулювалась пляжем на острові Ко Ланта в Таїланді, коли побачила дивні рештки з вишкіреними гострими зубами прямо на пляжі.

"Я просто гуляла під час заходу сонця зі своїм собакою і побачила це, воно лежало на піску. Я не розуміла, що це таке, я вперше таке бачила. Мені ця істота здалася інопланетянином або кимось із фільму жахів. Думаю, фотографії говорять самі за себе", - розповіла жінка.

Те, що побачила Анат, було 70-80 сантиметрів завдовжки. Істота мала безліч зубів, але плавників у неї не було.

На пляжі Таїланду побачили "монстра" (фото: express.co.uk)

Ким виявився загадковий монстр

У пошуках розгадки 45-річна жінка поділилася своїми фотографіями на сторінці у Facebook. Одна людина припустила, що це була змія, інша сказала, що це риба.

Як виявилося, то була гігантська мурена.

"Це гігантська мурена, і схоже, що вона померла, коли здобич застрягла у неї в горлі або щось таке", - прокоментував один учений.

Зазначимо, що гігантські мурени зазвичай зустрічаються у водах Індо-Тихого океану і, як відомо, поширені у морях біля берегів Таїланду.