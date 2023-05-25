Такого ще не бачили. На берег відомого курорту викинуло "монстра з фільму жахів" (фото)
На відомому курорті Таїланду - острові Ланта туристи побачили істоту, яка нагадувала фільм жахів.
Про це пише видання Express.
Що відомо про монстра, викинутого на берег
Анат Прімо прогулювалась пляжем на острові Ко Ланта в Таїланді, коли побачила дивні рештки з вишкіреними гострими зубами прямо на пляжі.
"Я просто гуляла під час заходу сонця зі своїм собакою і побачила це, воно лежало на піску. Я не розуміла, що це таке, я вперше таке бачила. Мені ця істота здалася інопланетянином або кимось із фільму жахів. Думаю, фотографії говорять самі за себе", - розповіла жінка.
Те, що побачила Анат, було 70-80 сантиметрів завдовжки. Істота мала безліч зубів, але плавників у неї не було.
На пляжі Таїланду побачили "монстра" (фото: express.co.uk)
Ким виявився загадковий монстр
У пошуках розгадки 45-річна жінка поділилася своїми фотографіями на сторінці у Facebook. Одна людина припустила, що це була змія, інша сказала, що це риба.
Як виявилося, то була гігантська мурена.
"Це гігантська мурена, і схоже, що вона померла, коли здобич застрягла у неї в горлі або щось таке", - прокоментував один учений.
Зазначимо, що гігантські мурени зазвичай зустрічаються у водах Індо-Тихого океану і, як відомо, поширені у морях біля берегів Таїланду.
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