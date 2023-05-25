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Такого еще не видели. На берег известного курорта выбросило "монстра из фильма ужасов" (фото)

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Таиланд, Четверг 25 мая 2023 17:00
Такого еще не видели. На берег известного курорта выбросило "монстра из фильма ужасов" (фото) В Таиланде на берегу известного курорта увидели чудище (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

На известном курорте Таиланда - острове Ланте туристы увидели существо, которое напоминало фильм ужасов.

Об этом пишет издание Express.

Что известно о монстре, выкинутом на берег

Анат Примо прогуливалась по пляжу на острове Ко Ланта в Таиланде, когда увидела странные останки с оскаленными острыми зубами прямо на пляже.

"Я просто гуляла во время заката со своей собакой и увидела это, лежащим на песке. Я не понимала, что это такое, я впервые такое лицезрела. Мне это существо показалось инопланетянином или кем-то из фильма ужасов. Думаю, фотографии говорят сами за себя", - рассказала женщина.

То, что увидела Анат, было 70-80 сантиметров в длину. Существо имело огромное количество зубов, но было без плавников.

Такого еще не видели. На берег известного курорта выбросило &quot;монстра из фильма ужасов&quot; (фото)Такого еще не видели. На берег известного курорта выбросило &quot;монстра из фильма ужасов&quot; (фото)Такого еще не видели. На берег известного курорта выбросило &quot;монстра из фильма ужасов&quot; (фото)На пляже Таиланда увидели "монстра" (фото: express.co.uk)

Кем оказался загадочный монстр

В поисках разгадки 45-летняя женщина поделилась своими фотографиями на странице в Facebook. Один человек предположил, что это была змея, другой сказал, что это рыба.

Как оказалось, это была гигантская мурена.

"Это гигантская мурена, и похоже, что она умерла, когда добыча застряла у нее в горле или что-то в этом роде", - прокомментировал один ученый.

Отметим, что гигантские мурены обычно встречаются в водах Индо-Тихого океана и, как известно, распространены в морях у берегов Таиланда.

Как мы ранее писали, ученые нашли новый вид динозавров-гигантов.

Ранее ученым удалось выяснить, как выглядело самое первое животное на Земле.

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Таиланд пляж