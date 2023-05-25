Такого еще не видели. На берег известного курорта выбросило "монстра из фильма ужасов" (фото)
На известном курорте Таиланда - острове Ланте туристы увидели существо, которое напоминало фильм ужасов.
Об этом пишет издание Express.
Что известно о монстре, выкинутом на берег
Анат Примо прогуливалась по пляжу на острове Ко Ланта в Таиланде, когда увидела странные останки с оскаленными острыми зубами прямо на пляже.
"Я просто гуляла во время заката со своей собакой и увидела это, лежащим на песке. Я не понимала, что это такое, я впервые такое лицезрела. Мне это существо показалось инопланетянином или кем-то из фильма ужасов. Думаю, фотографии говорят сами за себя", - рассказала женщина.
То, что увидела Анат, было 70-80 сантиметров в длину. Существо имело огромное количество зубов, но было без плавников.
На пляже Таиланда увидели "монстра" (фото: express.co.uk)
Кем оказался загадочный монстр
В поисках разгадки 45-летняя женщина поделилась своими фотографиями на странице в Facebook. Один человек предположил, что это была змея, другой сказал, что это рыба.
Как оказалось, это была гигантская мурена.
"Это гигантская мурена, и похоже, что она умерла, когда добыча застряла у нее в горле или что-то в этом роде", - прокомментировал один ученый.
Отметим, что гигантские мурены обычно встречаются в водах Индо-Тихого океана и, как известно, распространены в морях у берегов Таиланда.
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