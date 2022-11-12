Такого оргазму насправді не існує! Ось правда про жіноче тіло

Жіночий оргазм вважається значно складнішим за чоловічий. Крім того, жіночому задоволенню приписують дуже багато різновидів. Але насправді все значно простіше, ніж багато хто думає.

"Можна стерти ерогенні зони хоч до дірок, але це не допоможе, якщо ви просто не готові відчути оргазм", - підсумували експерти.

Насправді, оргазм у жінки у голові, сигнали йдуть від ерогенних зон у головний мозок.

Клітор - це не тільки маленький горбок зовні, у нього є "ніжки", які "обіймають" піхву і в момент оргазму він пульсує.

Називати оргазм тільки кліторальним теж неправильно, адже клітор бере участь в оргазмі завжди.

"Візьмемо на себе сміливість вдарити правдою-маткою по міфу: вагінального оргазму немає! Всі тренінги про навчання вагінального оргазму прекрасний маркетинговий хід", - говорять сексологи.

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