RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Такого оргазма на самом деле не существует! Вот правда о женском теле

Фото: Сексологи рассказали правду о женском оргазме (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Женский оргазм считается значительно сложнее мужского. Кроме того, женскому удовольствию приписывают очень много разновидностей. Но на самом деле все гораздо проще, чем многие думают.

Об этом пишет канал Сексология по-украински.

Какого оргазма не существует?

"Возьмем на себя смелость ударить правдой-маткой по мифу: вагинального оргазма нет! Все тренинги об обучении вагинальному оргазму прекрасный маркетинговый ход", – говорят сексологи.

Тогда какой оргазм "правильный"?

Называть оргазм только клиторальным тоже неправильно, ведь клитор участвует в оргазме всегда.

Клитор – это не только маленький холмик снаружи, у него есть "ножки", которые "обнимают" влагалище и в момент оргазма он пульсирует.

Фото: Женский оргазм проще, чем все думают (freepik)

Оргазм – у женщины в голове

На самом деле, оргазм у женщины в голове, сигналы идут от эрогенных зон в головной мозг.

"Можно стереть эрогенные зоны хоть до дыр, но это не поможет, если вы просто не готовы испытать оргазм", - подытожили эксперты.

Раньше мы писали о методе, который вернет огонь в ваши интимные отношения.

Также читайте о самых распространенных мифах о сексе, в которые в наше время стыдно верить.

Кроме того сообщалось о трех причинах, почему женщины после 30 сексуальнее.

Читайте РБК-Украина в Google News
стосункиинтим