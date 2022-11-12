Такого оргазма на самом деле не существует! Вот правда о женском теле

Какого оргазма не существует?

"Возьмем на себя смелость ударить правдой-маткой по мифу: вагинального оргазма нет! Все тренинги об обучении вагинальному оргазму прекрасный маркетинговый ход", – говорят сексологи.

Тогда какой оргазм "правильный"?

Называть оргазм только клиторальным тоже неправильно, ведь клитор участвует в оргазме всегда.

Клитор – это не только маленький холмик снаружи, у него есть "ножки", которые "обнимают" влагалище и в момент оргазма он пульсирует.

Фото: Женский оргазм проще, чем все думают (freepik)

Оргазм – у женщины в голове

На самом деле, оргазм у женщины в голове, сигналы идут от эрогенных зон в головной мозг.

"Можно стереть эрогенные зоны хоть до дыр, но это не поможет, если вы просто не готовы испытать оргазм", - подытожили эксперты.