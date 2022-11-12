Такого оргазма на самом деле не существует! Вот правда о женском теле

Женский оргазм считается значительно сложнее мужского. Кроме того, женскому удовольствию приписывают очень много разновидностей. Но на самом деле все гораздо проще, чем многие думают.

Какого оргазма не существует?

"Возьмем на себя смелость ударить правдой-маткой по мифу: вагинального оргазма нет! Все тренинги об обучении вагинальному оргазму прекрасный маркетинговый ход", – говорят сексологи.

Тогда какой оргазм "правильный"?

Называть оргазм только клиторальным тоже неправильно, ведь клитор участвует в оргазме всегда.

Клитор – это не только маленький холмик снаружи, у него есть "ножки", которые "обнимают" влагалище и в момент оргазма он пульсирует.

Фото: Женский оргазм проще, чем все думают (freepik)

Оргазм – у женщины в голове

На самом деле, оргазм у женщины в голове, сигналы идут от эрогенных зон в головной мозг.

"Можно стереть эрогенные зоны хоть до дыр, но это не поможет, если вы просто не готовы испытать оргазм", - подытожили эксперты.