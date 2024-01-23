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"Такого ніколи не було". Квартира Найєма постраждала через обстріли

Масі Найем розповів про свою постраждалу квартиру (РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Обстріл Києва росіянами знову відбувся 23 січня. В результаті ракетного удару уламки впали в Солом'янському, Печерському та Святошинському районах. Також постраждала квартира адвоката та військового Масі Найєма.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на пост у Facebook Найєма.

Що розказав Найєм про квартиру

Масі повідомив, що у його квартирі вилетіли шибки, хоча його на цей момент у житлі не було. Там залишався собака Бармалей.

"Там собака залишився, поки мене немає. Це дуже дивний приліт поруч з домом. Бо такого ніколи не було, щоб прилітало туди. Треба гуртуватись. Ми ще дуже далекі від перемоги. Але і від поразки теж. Бережіть себе. Пишіть як ви?" - повідомив Найєм.

У коментарях люди поцікавилися, як зараз почувається собака Бармік, та адвокат відповів, що той дуже наляканий.

"Підло було лякати його поки я не поруч. Дякую вам за турботу", - написав військовий.

Також люди висловили слова підтримки Масі та його псу.

  • Співчуваю! За тварин болить, як за дітей. Було дуже гучно, але мої коти швидко відійшли, ще й мене заспокоювали. Нехай песик швидко прийде до тями також.
  • Тримаймося всі, і звірі і люди, бо проти нас то чорти і нелюди.
  • Передайте Бармалею обійми. Тримайтесь.
  • Сподіваюсь з песиком все добре.
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Київобстріл КиєваМасі Найєм