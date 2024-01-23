"Такого ніколи не було". Квартира Найєма постраждала через обстріли

Що розказав Найєм про квартиру

Масі повідомив, що у його квартирі вилетіли шибки, хоча його на цей момент у житлі не було. Там залишався собака Бармалей.

"Там собака залишився, поки мене немає. Це дуже дивний приліт поруч з домом. Бо такого ніколи не було, щоб прилітало туди. Треба гуртуватись. Ми ще дуже далекі від перемоги. Але і від поразки теж. Бережіть себе. Пишіть як ви?" - повідомив Найєм.

У коментарях люди поцікавилися, як зараз почувається собака Бармік, та адвокат відповів, що той дуже наляканий.

"Підло було лякати його поки я не поруч. Дякую вам за турботу", - написав військовий.

Також люди висловили слова підтримки Масі та його псу.