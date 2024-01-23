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"Такого никогда не было". Квартира Найема пострадала из-за обстрелов

Маси Найем рассказал о своей пострадавшей квартире (РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Обстрел Киева россиянами снова произошел 23 января. В результате ракетного удара обломки упали в Соломенском, Печерском и Святошинском районах. Также пострадала квартира адвоката и военного Маси Найема.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост в Facebook Найема.

Что рассказал Найем о квартире

Маси сообщил, что в его квартире вылетели окна, хотя его на данный момент в жилье не было. Там оставалась собака Бармалей.

"Там собака осталась, пока меня нет. Это очень странный прилет рядом с домом. Потому что такого никогда не было, чтобы прилетало туда. Надо сплачиваться. Мы еще очень далеки от победы. Но и от поражения тоже. Берегите себя. Пишите как вы?"  – сообщил Найем.

В комментариях люди поинтересовались, как сейчас чувствует себя собака Бармик, и адвокат ответил, что она очень напугана.

"Подло было пугать его пока я не рядом. Спасибо вам за заботу", - написал военный.

Также люди высказали слова поддержки Массе и его собаке.

  • Співчуваю! За тварин болить, як за дітей. Було дуже гучно, але мої коти швидко відійшли, ще й мене заспокоювали. Нехай песик швидко прийде до тями також.
  • Тримаймося всі, і звірі і люди, бо проти нас то чорти і нелюди.
  • Передайте Бармалею обійми. Тримайтесь.
  • Сподіваюсь з песиком все добре.
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Киевобстріл КиєваМасі Найєм