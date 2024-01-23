"Такого никогда не было". Квартира Найема пострадала из-за обстрелов

Что рассказал Найем о квартире

Маси сообщил, что в его квартире вылетели окна, хотя его на данный момент в жилье не было. Там оставалась собака Бармалей.

"Там собака осталась, пока меня нет. Это очень странный прилет рядом с домом. Потому что такого никогда не было, чтобы прилетало туда. Надо сплачиваться. Мы еще очень далеки от победы. Но и от поражения тоже. Берегите себя. Пишите как вы?" – сообщил Найем.

В комментариях люди поинтересовались, как сейчас чувствует себя собака Бармик, и адвокат ответил, что она очень напугана.

"Подло было пугать его пока я не рядом. Спасибо вам за заботу", - написал военный.

Также люди высказали слова поддержки Массе и его собаке.