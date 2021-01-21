Такого не було ніколи: інавгурація Джо Байдена увійде в історію

Інавгурація Джо Байдена (Фото: Getty Images)

У США відбулася інавгурація 46-го президента Джо Байдена. Це подія однозначно увійде в історію, оскільки є три важливих моменти, яких раніше на подібних церемоніях не було.

Церемонія інавгурації Байдена була особливою, і журналісти видання "Сьогодні" назвали три відмітні ознаки, які були в історії США вперше.

На церемонії не був присутній попередник

Вперше за всю історію США попередній президент відмовився бути присутнім на інавгурації й не зустрів свого наступника в Білому домі. Дональд Трамп повідомив про це ще за два тижні до події та покинув Вашингтон до початку церемонії. Варто відзначити, що Джо Байден не образився і заявив, що це навіть добре. Замість традиційної зустрічі та екскурсії Дональд Трамп і Меланія Трамп залишили своїм наступникам невеликі записки.

Перша інавгурація в епоху пандемії COVID-19

Пандемія призвела до того, що багато знакових подій істотно змінилися й інавгурація президента США не стала винятком. Церемонію провели в скороченому варіанті та з дотриманням всіх карантинних правил. Зокрема, від масштабної двогодинної ходи відмовилися, а по ТБ просто показали віртуальну версію параду з виступом артистів.

На Капітолійському пагорбі дозволили бути присутнім тільки членам Конгресу 117 скликання і їм дозволено було запросити тільки одного гостя додатково. Всім присутнім довелося дотримуватися соціальної дистанції. На Національній алеї у Вашингтоні підняли близько 200 тисяч прапорів, які символізували американців, які не змогли бути присутніми на церемонії інавгурації через пандемію.

Віцепрезидентом США вперше стала жінка

Разом з новим президентом Джо Байденом принесла присягу і віцепрезидент Камала Харріс. Вона стала першою жінкою, яка зайняла таку почесну посаду. Крім того, вперше в історії на цій посаді буде людина з "кольоровою шкірою", яка ще й має афро-американські та азіатсько-американські коріння. Американські ЗМІ порівняли Харріс з Мартіном Лютером Кінгом і Джоном Кеннеді.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як персонал Білого дому готувався до зустрічі нового президента і його дружини.

А також ми повідомляли про те, чим буде займатися Джилл Байден у ролі першої леді США.