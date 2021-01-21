Инаугурация Байдена: как подготовили Белый дом к встрече нового президента

Инаугурация Джо Байдена (Фото: Getty Images)

После церемонии инаугурации нового президента Джо Байдена, которая состоялась 20 января в США, он вместе с женой Джилл Байден должен переехать в Белый дом. Для этого персоналу Белого дома необходимо было провести тщательную уборку после отъезда Дональда Трампа и его семьи, а также обеспечить всем необходимым нового президента.

Как сообщает издание CNN, Джо Байден со супругой Джилл проведут первую ночь после инаугурации в Белом доме. Персонал уже успел провести все необходимые работы и даже сделать запасы продуктов в холодильнике, в соответствии со вкусами нового президента и его семьи.

"Кроме того, в холодильники доставлена та пища, которую они предпочитают, а в шкафы - их одежда, с тем чтобы они чувствовали себя дома", - рассказали журналисты.

На уборку дома после Дональда Трампа потратили почти 500 тысяч долларов. За чистку ковров заплатили 44 тысячи долларов. Еще 29 тысяч потратили на чистку штор. Как сообщаете NBC, на новые ковры было потрачено 115 тысяч долларов.

Как рассказала Марта Кумар, которая руководила подготовкой Белого дома к переезду нового президента, в помещениях пришлось убирать особенно тщательно, так как в них проводили различные вечеринки, на которых мог распространяться вирус.

К приезду Джо и Джилл Байдена даже решили поменять картины на стенах. В Белом доме работает 95 человек персонала: повара, дворецкие, горничные, швейцары и флористы.

Стоит отметить, что по традиции нового президента и первую леди в Белом доме встречают его предшественники. Мелания Трамп по традиции должна была провести экскурсию для Джилл Байден. Однако чета Трампов предпочла покинуть Белый дом до начала инаугурации и вместо приветствия они оставили записки. О содержимом записок чета Байденов рассказывать не стала.

Напомним, ранее мы сообщали о том, чем займется Джилл Байден в качестве первой леди США.

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