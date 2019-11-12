Такого не было даже летом: крымские пляжи заполонили отдыхающие (фото)

Ноябрь не стал помехой жителям оккупированного Крыма, чтобы принимать солнечные ванны и купаться в море. На юге Украины держится теплая погода, которая все еще позволяет проводить свободное время на пляжах. Об этом свидетельствуют фотографии блогера RoksolanaToday&Крым, которая выставила снимки на своей странице в Twitter.

По ее словам, в воскресенье, 10 ноября, в Ялте было +24 градуса. На фотографиях видно, что на пляжи действительно вышло много людей, поскольку даже летом было время, когда пляжи попросту пустовали.

В Крыму отдыхающие массово вышли на пляжи в ноябре (фото: twitter.com/KrimRt)

Напомним, что по словам синоптиков, потепление до +18 градусов на территории Украины будет продолжаться до 13 ноября. При этом именно 13 числа наступит третье "бабье лето".

В Крыму отдыхающие массово вышли на пляжи в ноябре (фото: twitter.com/KrimRt)

Ранее сообщалось о том, что в Крыму случилось экологическое ЧП. В Феодосии возле набережной вода окрасилась в фиолетовый цвет, и местные жители начали жаловаться на сильную вонь.

По словам блогера Александра Горного, такая же ситуация произошла полгода назад в Коктебеле, когда местный завод целую неделю выливал винный материал прямо в море.

Мы также писали о том, что в Кабинете министров вступились за украинских артистов, выступающих в Крыму. Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский заявил, что украинские артисты, которые выступают в Крыму, но при этом не нарушают украинское законодательство, являются смелыми людьми.