Такого не було навіть влітку: кримські пляжі заполонили відпочиваючі (фото)

Листопад не став перешкодою жителям окупованого Криму, щоб приймати сонячні ванни і купатися в морі. На півдні України тримається тепла погода, яка все ще дозволяє проводити вільний час на пляжах. Про це свідчать фотографії блогера RoksolanaToday&Крим, яка виставила знімки на своїй сторінці в Twitter.

За її словами, у неділю, 10 листопада, в Ялті було +24 градуси. На фотографіях видно, що на пляжі справді вийшло багато людей, оскільки навіть влітку був час, коли пляжі просто пустували.

У Криму відпочиваючі масово вийшли на пляжі в листопаді (фото: twitter.com/KrimRt)

Нагадаємо, що за словами синоптиків, потепління до +18 градусів на території України триватиме до 13 листопада. При цьому саме 13 числа настане третє "бабине літо".

У Криму відпочиваючі масово вийшли на пляжі в листопаді (фото: twitter.com/KrimRt)

Раніше повідомлялося про те, що в Криму сталася екологічна НП. У Феодосії біля набережної вода забарвилася в фіолетовий колір, і місцеві жителі почали скаржитися на сильний сморід.

За словами блогера Олександра Гірського, така ж ситуація сталася півроку тому в Коктебелі, коли місцевий завод цілий тиждень виливав винний матеріал прямо в море.

Ми також писали про те, що в Кабінеті міністрів заступилися за українських артистів, виступаючих в Криму. Міністр культури, молоді і спорту України Володимир Бородянський заявив, що українські артисти, які виступають в Криму, але при цьому не порушують українське законодавство, є сміливими людьми.