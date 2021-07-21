Столько медуз еще не видели: на каких курортах Украинах невозможно купаться и почему (видео)

Так, на популярном украинском курорте Кирилловка, который находится в Запорожской области, невозможно купаться в Азовском море из-за нашествия медуз.

На пляжах очень мало людей и почти никто не купается в море. Туристы и местные жители вылавливают их и выбрасывают их на берег.

Из-за этого уже на песке образовались целые "горы" из медуз.

Многие туристы решили проводить время у бассейнов, поскольку медузы сразу же начинают жалить.

В частности, в Крыловке тело девочки после купания покрылось красными пятнами - это ожоги, которые остались после контакта с медузами. Чтобы помочь ребенку опробовали много разных средств, но аллергическую реакцию удалось убрать не сразу.

Отдыхающие продолжают жаловаться, что вода на курортах Азовского моря скорее напоминает желеобразную массу.

Курорт на Арабатской стрелке в Херсонской области могут испортить огромные медузы и прожорливые комары. Цена на домики в первой линии стартуют от 4500 гривен в сутки.

Но все же главная неприятность это медузы размером с акул. Однако, только когда наступает вечер то, появляется нашествие комаров, от которых трудно спрятаться.

А вот на Азовском море в Приморском Посаде решили проблему с тысячами медузами. Так, мертвых животных решили убрать с берега экскаватором, чтобы обеспечить отдыхающим доступ к воде.

На пляжах Одессы появились полчища всем известных Жуков - божьих коровок. Они заполонили собой весь морской берег так, что пройти к морю невозможно. В частности, нашествие насекомых заметили на пляже "Дельфин".

В Одессе на пляже полчища божьих коровок (facebook.com/groups)

А по словам туристов, весь пляж в Железном Порту усеян уже мертвыми солнышками. Причин гибели насекомых может быть несколько - исчезла пища, а божьи коровки питаются тлей и в поисках пищи мигрируют.

Именно так они попали на побережье моря в Херсонской области. Высокая влажность помогла насекомым быстро размножаться.

Также есть вероятность, что к массовой гибели божьих коровок привела химическая обработка полей от тли. Сначала коровки были в воде и это сделало купание в море почти невозможным, а затем шторм и волны вынесли мертвых насекомых на берег.

В Запорожской области в Примпосаде показали нашествие медуз, которые оккупировали море вблизи берега и портят отдых туристам.

Как пишет РИА "Мелитополь", в этом году курортный сезон ознаменовался большим количеством медуз. Но то, что видят туристы с берега - это лишь часть. С высоты птичьего полета масштабы нашествия медуз просто поражают.