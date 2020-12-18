Такого вы еще не видели: пляжи украинского курорта изменились до неузнаваемости

Пляжи Азовского моря покрылись пеной (коллаж РБК-Украина)

Пляжи Азовского моря стали неузнаваемы. Дело в том, что побережье украинских курортов покрылось густой пеной. Такое явление называется Cappuccino Coast ( в переводе с английского "прибрежный капучино"). Это касается любимого украинцами место отдыха - поселка Кирилловки.

Как сообщает местное издание "Акцент", из-за пены не видно воды и песка на берегу. Причиной данного феномена называют огромное скопление морской соли, водорослей и разнообразных отходов, которое под воздействием ветра и сильных течений “взбивается” в пену и выносится на берег.

Берег Кирилловки покрылся густой пеной (фото: akzent.zp.ua)

Ученые отмечают, что пена для человека совсем не опасна, но ближайшие базы и дома могут пострадать, так как большие потоки пены оставляют после себя солевые разводы. Кстати, в прошлых годах на морях Украины такого явления не наблюдалось.

Подобную пену, как-будто капучино на прошлой неделе наблюдали в Одессе.

Морская пена на всем побережье Фонтана. В Киеве гололёд, а в Одессе шторм. Posted by Людмила Череватова on Friday, December 11, 2020

Как мы ранее писали, шторм в Кирилловке полностью затопил поселок. Под водой оказались туристические базы и жилые дома. Видео последствий непогоды опубликовали на YouTube.

Также мы сообщали, шторм в Кирилловке на Азовском море не утихает уже неделю.