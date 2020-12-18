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Такого ви ще не бачили: пляжі українського курорту змінилися до невпізнання

П'ятниця 18 грудня 2020 12:29
Такого ви ще не бачили: пляжі українського курорту змінилися до невпізнання
Пляжі Азовського моря вкрилися піною (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Пляжі Азовського моря стали невпізнавані. Справа в тому, що узбережжя українських курортів вкрилася густою піною. Таке явище називається Cappuccino Coast ( в перекладі з англійської "прибережний капучіно"). Це стосується улюбленого українцями місце відпочинку - селища Кирилівки.

Як повідомляє місцеве видання "Акцент", через піну не видно води та піску на березі. Причиною даного феномена називають величезне скупчення морської солі, водоростей і різноманітних відходів, яке під впливом вітру і сильних течій "збивається" в піну і виноситься на берег.

Такого ви ще не бачили: пляжі українського курорту змінилися до невпізнання

Берег Кирилівки вкрився густою піною (фото: akzent.zp.ua)

Вчені відзначають, що піна для людини зовсім не небезпечна, але найближчі бази та будинки можуть постраждати, через те, що великі потоки піни залишають після себе сольові розводи. До речі, у минулих роках на морях України такого явища не спостерігалося.

Таку піну, як капучіно минулого тижня спостерігали в Одесі.

Морська піна на всьому узбережжі Фонтану. У Києві ожеледь, а в Одесі шторм.

Posted by Людмила Череватова on Friday, December 11, 2020

Як ми раніше писали, шторм в Кирилівці повністю затопив селище. Під водою опинилися туристичні бази та житлові будинки. Відео наслідків негоди опублікували на YouTube.

Також ми повідомляли, шторм у Кирилівці на Азовському морі не вщухає вже тиждень.

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