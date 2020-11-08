Такого вы еще не пробовали: шеф-повар поделился идеальным рецептом любимого многими блюда

Повар французского происхождения из Великобритании Реймонд Блан поделился секретами приготовления популярного блюда. Речь идет о картошке по-селянски. В первую очередь, чтобы приготовить мяшукую картофель с золотистой корочкой, Блан советует правильно выбрать главный ингредиент блюда.

Так, по словам Блана, как пишет The Mirror, для картофеля по-селянски отлично подойдет сорт "Марис Пайпер", тогда как "Кинг Эдвард" можно использовать для любых целей, в частности, варки и жарки. Но особый секрет вкусного картофеля кроется в способе его нарезания.

Блан советует очистить картофель и порезать его на четвертинки, а затем на кусочки по три-четыре сантиметра. При этом повар сохраняет картофельные очистки и жарит их для аперитива. Их, говорит эксперт, можно подавать с тмином, перцем чили или семенами фенхеля.

Далее повар советует поварить кусочки корнеплода в кипящей воде в течение 6-7 минут. Потом надо слить воду и встряхнуть кастрюлю. Следующий шаг, по словам повара, выложить в один слой картофель на сковороду.

Готовить блюдо повар рекомендует на гусином жиру. Блан объяснил, что он абсолютно не вреден для здоровья и имеет невероятный аромат. Для тех, кто не употребляет продукты животного происхождения, эксперт привел альтернативу и предлагает им воспользоваться оливковым маслом для жарки.

Итак, нужно разогреть духовку до 200 градусов и запекать картофель 30-40 минут. Спустя пол часа, как говорит повар, получится идеальная картошка "с хрустящей корочкой и мягкой сердцевиной". Напоследок Блан советует добавить к блюду специи на вкус.

"Перемешайте ее в духовке. Блюдо может оставаться теплым в духовке минимум час. У него будет замечательная хрустящая корочка и мягкая сердцевина", - подчеркнул Блан.

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