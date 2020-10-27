Мясо очень низкого качества: эксперт назвала особую опасность колбасы

Колбаса очень вредна для здоровья (Фото: pixabay.com)

Врач объяснил, почему колбасу нужно исключить из рациона как можно быстрее

Регулярное употребление колбасных продуктов может привести к проблемам со здоровьем. Во многих видах колбасы содержится мясо низкого качества, а также другие вещества, которые пагубно сказываются на здоровье человека.

Как отметила врач-гастроэнтеролог Инна Мазько, в колбасе содержится много вспомогательных продуктов, которые негативно влияют на состояние человека и даже могут вызывать тяжелые заболевания. Об этом она рассказала в комментарии для "Комсомольской правды".

"Мяса в колбасе, в лучшем случае, до 40%. Причем это мясо низкого качества, субпродукты, перемолотые хрящи и так далее. Остальное – соя, крахмал, желатин, пищевые добавки, усилители вкуса, красители", - сообщила специалист.

Кроме того, в колбасу добавляют нитриты, которые нужны для розового цвета продукта. А эти вещества могут вызывать рак. Фосфаты в составе колбасы нужны для удержания влаги, но они нарушают усваивание кальция и могут спровоцировать развитие остеопороза и рахита.

Врач порекомендовала отказаться от употребления колбасы людям с заболеваниями желудка и кишечника. Здоровым людям, которые любят колбасу, стоит внимательно читать состав и не употреблять ее постоянно. Также она посоветовала готовить колбасу самостоятельно, из натуральных ингредиентов.

Напомним, ранее мы писали о том, какие овощи обязательно нужно включить в рацион в ноябре.

А также рассказывали о том, что диетологи назвали самое полезное мясо для укрепления иммунитета.