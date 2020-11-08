Такого ви ще не куштували: шеф-кухар поділився ідеальним рецептом улюбленої багатьма страви

Кухар французького походження з Великої Британії Реймон Блан поділився секретами приготування популярної страви. Мова йде про картоплю по-селянськи. У першу чергу, щоб приготувати м'яку картоплю із золотистою скоринкою, Блан радить правильно обрати головний інгредієнт страви.

Так, зі слів Блана, як пише The Mirror, для картоплі по-селянськи відмінно підійде сорт "Маріс Пайпер", тоді як "Кінг Едвард" можна використовувати для будь-яких цілей, зокрема, варіння і смаження. Але особливий секрет смачної картоплі криється у способі її нарізання.

Блан радить очистити картоплю і порізати її на четвертинки, а потім на шматочки по три-чотири сантиметри. При цьому кухар зберігає картопляні очистки і смажить їх для аперитиву. Їх, каже експерт, можна подавати з кмином, перцем чилі або насінням фенхелю.

Далі кухар радить поварити шматочки коренеплоду в киплячій воді протягом 6-7 хвилин. Потім треба злити воду і струснути каструлю. Наступний крок, зі слів кухаря, викласти в один шар картоплю на сковороду.

Готувати страву кухар рекомендує на гусячому жиру. Блан пояснив, що він абсолютно не шкідливий для здоров'я і має неймовірний аромат. Для тих, хто не вживає продукти тваринного походження, експерт навів альтернативу і пропонує їм скористатися оливковою олією для смаження.

Отож, треба розігріти духовку до 200 градусів і запікати картоплю 30-40 хвилин. За пів години, як каже кухар, вийде ідеальна картопля "з хрусткою скоринкою і м'якою серцевиною". Наприкінець Блан радить додати до страви спеції на смак.

"Перемішайте її в духовці. Страва може залишатися теплою в духовці щонайменше годину. У неї буде чудова хрустка скоринка і м'яка серцевина", - підкреслив Блан.

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