Такого еще не было: в маршрутках Киева начнут измерять температуру

"Четкий предельный температурный режим - неотъемлемая часть нового договора перевозчиков с городом. И КГГА должен не просто объявить "новые требования", а обеспечить их жесткий и законный контроль. Профильное коммунальное предприятие за последний месяц не просто приобрело чрезвычайно точные термометры, но и получило на них сертификаты калибровки от "Укрметртестстандарт", - сообщил чиновник.

Таким образом с помощью термометров маршрутках планируют сохранять соответствующий температурный режим зимой и летом.

"Мы - первый в стране организатор пассажирских перевозок, который будет реально контролировать температурный режим в салонах общественного транспорта на улицах. Инспекторы Коммунальной службы перевозок получают надежный юридический механизм фиксации превышения предельной температуры летом и чрезмерного холода в салоне - зимой. Показатели этих термометров имеют силу юридического доказательства", - отметил Усов.

Также он анонсировал, что скоро покажет, как будут выглядеть "температурные инспекторы".

Время покажет, как это действительно будет работать и, улучшат ли условия перевозок для пассажиров маршрутчики, которые анонсировали повышение проезда.