Такого ще не було: у маршрутках Києва почнуть вимірювати температуру

"Чіткий граничний температурний режим - невід'ємна частина нового договору перевізників з містом. І КМДА має не просто оголосити "нові вимоги", а забезпечити їх жорсткий і законний контроль. Профільне комунальне підприємство за останній місяць не просто придбало надзвичайно точні термометри, а й отримало на них сертифікати калібрування від "Укрметртестстандарт", - повідомив чиновник.

Таким чином за допомогою термометрів маршрутках планують зберігати відповідний температурний режим взимку і влітку.

"Ми - перший в країні організатор пасажирських перевезень, який буде реально контролювати температурний режим в салонах громадського транспорту на вулицях. Інспектори комунальної служби перевезень отримують надійний юридичний механізм фіксації перевищення граничної температури влітку і надмірного холоду в салоні - взимку. Показники цих термометрів мають силу юридичного доказу", - зазначив Усов.

Також він анонсував, що скоро покаже, як виглядатимуть "температурні інспектори".

Час покаже, як це дійсно буде працювати і, чи поліпшать умови перевезень для пасажирів маршрутники, які анонсували підвищення проїзду.