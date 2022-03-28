Что такое зарин и как распознать химическую атаку: все важные признаки

Зарин с военной целью используют как боевое ядовитое вещество нервно-паралитического действия. Еще 17 марта офицеры РФ, которые находятся в Украине получили инъекции препарата – антидота фосфорорганических соединений (Pralidoxime), 20 марта командный состав ВС РФ получил ампулы с атропином (антидот при химических отравлениях).

25 марта в Центре противодействия дезинформации при СНБО подтвердили опасения – РФ действительно может использовать отравляющие вещества.

Где ранее Россия использовала зарин

Известно, что российская армия использовала зарин в Сирии. Люди даже не понимали, что началась химическая атака. И понятно стало только тогда, когда начались первые симптомы. И именно поэтому это ядовитое вещество так опасно.

Как рассказал кандидат химических наук и преподаватель химии Глеб Репич в эфире "Суспільне", с распознанием зарина действительно все очень сложно. Современные химические атаки сильно отличаются от тех, которые были во время Первой мировой. Там были сразу видны клубы газа.

Зарин – нервно-паралитическое вещество. Это даже не газ, а вещество, без цвета, запаха, он очень летучий (органическое вещество, которое имеет высокое давление пара при нормальных условиях, чтобы в значительных концентрациях попадать в окружающую среду).

Поражать человека зарин может и при вдыхании испарений и при попадании на кожу. И очень смертелен – достаточно одной маленькой капли, чтобы человек погиб.

Оповещение о химической опасности

Есть правила подачи сигнала о химической атаке – сирена воздушной тревоги дает один короткий сигнал и второй длинный. Но нужно понимать, что такой сигнал появится уже фактически после того, как произойдет химическая атака. То есть – сотрудники ГСЧС или военные уже обнаружат угрозу.

Химическое оружие доставляется с помощью ракет (крылатые или баллистические), с помощью артиллерийских снарядов. Они взрываются слабее, чем обычные ракеты. Звук взрыва слабее – потому что они созданы не для разрушения, а, чтобы сработать аэрозолем для распространения зарина. Характер взрывов может подсказать, что что-то не так.

Еще один важный фактор – массовая гибель мелких животных, птиц, насекомых. На этот факт обратили внимание еще в Сирии. Животные и насекомые погибают первыми из-за небольшой массы тела.

Как проявляется химическое отравление у человека

Массовое проявление отравления нервно-паралитическими веществами проявляется обычно уже в последнюю очередь.

Первый признак – миоз, сужение зрачков (при вдыхании зарина)

Второй признак – подергивание мышц на тех участках тела, куда попали частички

Третий признак – слабость, вялость

Четвертый признак – слезотечение, слюноотделение, течь из носа

При тяжелом отравлении – потеря сознания, пена изо рта, остановка дыхания и смерть

Как защититься от отравления зарином

Если человек окажется в эпицентре поражения химического вещества, то шансов выжить у него практически нет. Через минуту – потеря сознания, конвульсии и смерть.

Если далеко от центра поражения, то шансы выжить есть. Очень важно при этом не оставаться на открытой местности. Нужно немедленно прятаться в бомбоубежище, желательно с системой фильтрации воздуха или метро.

Даже обычная квартира может стать убежищем, особенно, если стоят металлопластиковые окна – нужно все плотно закрыть и загерметизировать все щели. Закрыть все вентиляции и не включать кондиционер.

Зарин тяжелее воздуха, поэтому лучше быть в квартире или помещении на высоких этажах.