Что такое "туман в голове" и как от него избавиться: советы нейробиолога

Практически каждый человек испытывал состояние, при котором у него затуманивается ясность мышления, падает концентрация внимания и сосредоточенность. Это явление называется "туман в голове".

Что это такое и как от него можно избавиться, рассказал нейробиолог в статье на ScienceFocus.

Что такое "туман в голове"

Термином "туман в голове" называют состояние, при котором человек чувствует себя разобрано, не может сконцентрироваться, его мысли где-то витают, а взять себя в руки никак не получается.

В исследованиях на тему психологии этот состояние описывается как последствие хронической усталости, у пациентов во время курса химиотерапии, у женщин в период менопаузы. Еще такой эффект появляется теперь после перенесенного COVID-19.

После коронавируса возникает не просто туман в голове, он сопровождается головокружениями, частичной потерей памяти, забывчивостью, потерей концентрации.

Влиять на рецепторы мозга, которые вызывают такие состояния, могут различные факторы: гормоны, химиопрепараты, эмоциональные и социальные факторы, сильная усталость, плохой сон, стрессы, сложные жизненные ситуации.

Как избавиться от тумана в голове

Если причины такого состояния связаны с физическим вредным воздействием на мозг, то можно использовать различные методы для напоминаний – с помощью гаджетов, списки планирования, регулярные упражнения для мозга (загадки, кроссворды).

Если причины тумана в голове психологические, то нужно попробовать изменить структуру свой жизни, график дня. Стоит избегать мультизадачности и резкого переключения с одного дела на другое.

Нужно исключить одновременную работу и приготовление пищи, или работу не совмещать с воспитанием детей. Ответственность за одно дело за раз поможет рассеять туман.

Также могут помочь и базовые изменения образа жизни – отказа от большого количества алкоголя и фаст-фуда, соблюдать правила гигиены утром и вечером, нормализовать график сна.

Не задерживаться за компьютером, на работе, с телефоном в руках. Не употреблять напитки с кофеином вечером.

Обязательно нужно выделять время для полноценного отдыха и найти собственные способы расслабления.

Также нейробиолог подчеркнул, что хорошее настроение – важно для наших умственных способностей. Позитив придает бодрость, энергию и мотивацию.

Положительное воздействие на ваш мозг может оказать прогулка по парку, общение с друзьями. Поможет любое занятие, которое вам нравится и заставляет ваше сердце биться чуть быстрее.

Кроме того, хороший залог бодрости, настроения и работоспособности – это физические нагрузки. Пусть они будут не очень сложными, но регулярными.

Утренняя зарядка или пробежка, легкая гимнастика или плавание – это уже поможет рассеять туман в голове.