Що таке "туман в голові" і як від нього позбутися: поради нейробіолога
Практично кожна людина відчувала стан, при якому у нього затуманюється ясність мислення, падає концентрація уваги та зосередженість. Це явище називається "туман в голові".
Що це таке і як від нього можна позбутися, розповів нейробіолог в статті на ScienceFocus.
Що таке "туман в голові"
Терміном "туман в голові" називають стан, при якому людина відчуває себе розібрано, не може сконцентруватися, його думки десь витають, а взяти себе в рук ніяк не виходить.
У дослідженнях на тему психології цей стан описується як наслідок хронічної втоми, у пацієнтів під час курсу хімієтерапії, у жінок в період менопаузи. Ще такий ефект з'являється тепер після перенесеного COVID-19.
Після коронавірусу виникає не просто туман в голові, він супроводжується запамороченнями, частковою втратою пам'яті, забудькуватістю, втратою концентрації.
Впливати на рецептори мозку, які викликають такі стани, можуть різні фактори: гормони, хімієпрепарати, емоційні та соціальні фактори, сильна втома, поганий сон, стреси, складні життєві ситуації.
Як позбутися від туману в голові
Якщо причини такого стану пов'язані з фізичним шкідливим впливом на мозок, то можна використовувати різні методи для нагадувань – за допомогою гаджетів, списки планування, регулярні вправи для мозку (загадки, кросворди).
Якщо причини туману в голові психологічні, то потрібно спробувати змінити структуру свій життя, графік дня. Варто уникати мультизадачності та різкого перемикання з однієї справи на іншу.
Потрібно виключити одночасну роботу і приготування їжі, або роботу не поєднувати з вихованням дітей. Відповідальність за одну справу за раз допоможе розсіяти туман.
Також можуть допомогти й базові зміни способу життя - відмова від великої кількості алкоголю і фаст-фуду, дотримуватися правил гігієни вранці та ввечері, нормалізувати графік сну.
Не затримуватися за комп'ютером, на роботі, з телефоном в руках. Не вживати напої з кофеїном ввечері.
Обов'язково потрібно виділяти час для повноцінного відпочинку і знайти власні способи розслаблення.
Також нейробіолог підкреслив, що гарний настрій – важливо для наших розумових здібностей. Позитив надає бадьорість, енергію і мотивацію.
Позитивний вплив на ваш мозок може надати прогулянка по парку, спілкування з друзями. Допоможе будь-яке заняття, яке вам подобається і змушує ваше серце битися трохи швидше.
Крім того, хороша запорука бадьорості, настрою і працездатності – це фізичні навантаження. Нехай вони будуть не дуже складними, але регулярними.
Ранкова зарядка або пробіжка, легка гімнастика або плавання – це вже допоможе розсіяти туман в голові.
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