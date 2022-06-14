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Такое масло категорически не подходит для жарки: только испортите продукты

Фото: Некоторые виды масла категорически не подходят для жарки (pixabay.com)
Автор: Светлана Мащенко

Эксперты говорят, что некоторые виды масла категорически не подходят для жарки, а на некоторых можно лишь пассировать или тушить.

Об этом пишет Healthhub.

Почему масло может не подходить для жарки

Нерафинированные масла имеют более низкую точку дымления за рафинированные, поэтому они лучше подходят для заправки салатов, соусов. А для жарки они не подходят.

Например, подсолнечное нерафинированное масло становится вредным при 107 градусах. Ведь во время жарки во фритюре температура колеблется .

Точки дымления различных масел:

  • Кокосовое масло: рафинированное - 200; нерафинированное - 177.
  • Кукурузное масло: рафинированное - 230-238; нерафинированное - 178.
  • Оливковое масло: рафинированное - 199-243; отжим virgin - 210; отжим extra virgin - 160-190.
  • Подсолнечное масло: рафинированное - 232; нерафинированное - 107.
  • Льняное масло: нерафинированное - 107.

Ранее мы писали, как спасти мясо с душком.

Также эксперты рассказали, как правильно замораживать яйца, чтобы они правильно сохранились.

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