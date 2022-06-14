Такое масло категорически не подходит для жарки: только испортите продукты

Эксперты говорят, что некоторые виды масла категорически не подходят для жарки, а на некоторых можно лишь пассировать или тушить.

Почему масло может не подходить для жарки

Нерафинированные масла имеют более низкую точку дымления за рафинированные, поэтому они лучше подходят для заправки салатов, соусов. А для жарки они не подходят.

Например, подсолнечное нерафинированное масло становится вредным при 107 градусах. Ведь во время жарки во фритюре температура колеблется .

Точки дымления различных масел: