Така олія категорично не підходить для смаження: лише зіпсуєте продукти

Експерти кажуть, що деякі види олії категорично не підходять для смаження, а на деяких можна лише пасерувати або тушкувати.
Про це пише Healthhub.
Нерафіновані олії мають нижчу точку димлення за рафіновані, тому вони краще підходять для заправки салатів, соусів. А для смаження вони не підходять.
Наприклад, соняшникова нерафінована олія стає шкідливою при 107 градусах. Адже час смаження у фритюрі температура коливається .
Раніше ми писали, як врятувати "м'ясо з душком".
Також експерти розповіли, як правильно заморожувати яйця, щоб вони правильно збереглися.