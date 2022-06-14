Така олія категорично не підходить для смаження: лише зіпсуєте продукти

Експерти кажуть, що деякі види олії категорично не підходять для смаження, а на деяких можна лише пасерувати або тушкувати.

Про це пише Healthhub.

Чому олія може не підходити для смаження

Нерафіновані олії мають нижчу точку димлення за рафіновані, тому вони краще підходять для заправки салатів, соусів. А для смаження вони не підходять.

Наприклад, соняшникова нерафінована олія стає шкідливою при 107 градусах. Адже час смаження у фритюрі температура коливається .

Точки димлення різних олій: