Что такое Байрактар и почему он так нужен нашим защитникам: фото и видео

Байрактары способны разгоняться до 200 км/в час и подниматься на высоту 8 км. В полете дроны могут находиться почти сутки. При этом Байрактар может сбросить на врага бомбы - управляемые противотанковые ракеты.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину беспилотники Байрактар отлично себя зарекомендовали и очень сильно помогли украинским защитникам. С помощью Байрактара можно уничтожить целую колонну противника в тех местах, куда добраться ВСУ не могут.

Фото: Байрактар (Getty Images)

А для некоторых военных операций Байрактар использовали как прикрытие. Сначала беспилотник уничтожал ПВО противника или же производил удар для отвлечения внимания, а потом украинские бойцы вступали в бой более тяжелой техникой.

Свое название беспилотник получил в честь основателя компании Оздемира Байрактара. В переводе с турецкого Байрактар означает "Знаменосец".

Характеристики Байрактара

Длина - 6,5 метров

Размах крыла - 12 м

Максимальная взлетная масса - 650 кг

Грузоподъемность - 55 кг

Максимальная скорость - 222 км/в час

Крейсерская скорость - 130 км/в час

Радиус действия - в старых версиях до 150 км, в новых версиях - до 300 км

Высота - 8200 м

Автономность - 24 часа

Байрактары в Украине

Договор о покупке беспилотников у Турции был подписан в 2018 году. В 2020 году был заключен еще один договор. Весной 2021 первые полеты Байрактаров прошли на востоке Украины. Было приобретено две модели Байрактаров - с укороченным радиусом действия, и более новая модификация.

Все Байрактары имеют высокоточную систему оптического наведения на цель и оснащены электронно-оптической и инфракрасной камерой, а также лазерным дальномером.

Обнаружить Байрактар довольно сложно и это делает беспилотник еще более эффективным против врага.

С начала полномасштабной войны России против Украины, волонтеры регулярно организовывают сборы на покупку Байрактаров.

Например, литовский журналист организовал сбор средств и за 3 дня собрал необходимые 5 млн евро. В ходе переговоров турецкий производитель принял решение отдать Байрактар Литве бесплатно с передачей для ВСУ, а собранные средства отправить на закупку боеприпасов и для помощи беженцам.

Еще на три Байрактара сбор организовал фонд Сергея Притулы. За сутки украинцы собрали сумму на два БПЛА. Как помочь - читайте вот тут.

Как работает Байрактар

"Пташка" может действовать под контролем оператора или же самостоятельно. Его можно применять для разведки, наблюдения или нанесения ударов.

На Байрактар крепятся управляемые авиабомбы с лазерным наведением МАМ - умные мини-припасы. Их производит турецкая компания. Такие снаряды могут уничтожить буквально все: зенитно-ракетные комплексы Град или Бук, танки, колонны техники.

Байрактар может быть оснащен двумя противотанковыми ракетами с лазерной наводкой с дальностью пуска до 1 км или 4 корректируемые планирующие высокоточные авиабомбы, которые могут поражать противника на расстоянии до 8 км.

В БПЛА есть защита от средств РЭБ противника, автономная система навигации, которая не зависит от GPS.

Фото: Байрактар (Getty Images)

У каких стран есть Байрактары

Азербайджан

Катар

Ливия

Марокко

Нигер

Пакистан

Туркмения

Турция

Украина

Эфиопия

Байрактар с украинским двигателем

Разработка новой модели ударно-тактического беспилотника Байрактар еще в процессе. И дебютный полет назначен на 2023 года. Известно, что новая модель Байрактара Kizilelma будет оборудован украинскими двухконтурными турбореактивными двигателями АИ-25ТЛТ или АИ -332Ф.

С первым дрон сможет развить скорость почти сверхзвуковую, со вторых - сверхзвуковую. Максимальный взлетный вес - 5,5 т, в том числе 1,5 т нагрузки.

Высота полета - 12 тысяч м, летать он сможет около 5 часов.

Фото: Новый Байрактар с украинским двигателем