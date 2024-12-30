Такий "Оселедець під шубою" ви ще не куштували: рецепт новорічного торта з салату

"Оселедець під шубою" - салат, який став новорічною класикою. Але навіть цю страву можна приготувати по-новому - наприклад, у вигляді ефектного торта.

Про те, як готувати торт "Оселедець під шубою", розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на кулінарний YouTube-канал "КРАСИВО ЇСТИ".

Що потрібно для торта "Оселедець під шубою"

Для того, щоб приготувати новорічний салат в незвичному оформленні, необхідні ці продукти:

оселедець - 450 г

буряк - 3 шт.

цибуля - 1 шт.

морква - 2 шт.

картопля - 2-3 шт.

яйця - 4 шт.

сіль - 1/3 ч. л.

цукор - 1/3 ст. л.

желатин - 13 г

вода - 2-3 ст. л.

оцет - 1/2 ст. л.

олія - 1/2 ст. л.

майонез - 130 г + 7-8 ст. л.

сметана - 130 г

оливки - 5-6 шт.

зелень - до

Як готувати торт-салат "Оселедець під шубою"

Для того, приготувати торт "Оселедець під шубою", яйця потрібно відварити круто, а овочі - запекти до готовності, загорнувши у фольгу. Проте їх також можна відварити.

Цибулю потрібно почистити, подрібнити на маленькі кубики, потім присипати цукром та сіллю. Залийте цибулю оцтом та олією, після чого відставте маринуватися на 15-20 хвилин. Після цього з цибулі потрібно злити рідину.

Оселедець необхідно ретельно очистити від кісточок. Інакше це легко зіпсує смак страви. Також наріжте оселедець на маленькі кубики. Почистьте овочі та яйця, натріть окремо картоплю, моркву, буряк та яйця.

Застеліть миску харчовою плівкою, поставте на неї роз'ємну форму для тортів. Викладіть першим шаром натерту картоплю, злегка утрамбуйте його склянкою.

Як готувати торт "Оселедець під шубою" (скриншот / КРАСИВО ЇСТИ)

Змастіть картопляний шар майонезом, а потім викладіть цибулю. На неї викладіть оселедець, моркву та майонез. Наступним шаром викладіть натерті яйця та зробіть тонкий шар майонезу.

До вареного буряку додайте по 130 г майонезу та сметани. Перебийте інгредієнти блендером до однорідної маси.

В окремій мисці розчиніть желатин у воді. Потім влийте желатинову суміш до бурякової маси. Ще раз перемішайте інгредієнти та залийте буряковим желе торт.

Як готувати торт "Оселедець під шубою" (скриншот / КРАСИВО ЇСТИ)

Злегка потрясіть форму, щоб уникнути бульбашок повітря в желе.. Поставте в торт в холодильник на 4-6 годин. Потім обережно зніміть форму та прикрасьте торт "Оселедець під шубою" оливками та зеленню.