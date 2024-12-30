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Такую "Селедку под шубой" вы еще не пробовали: рецепт новогоднего торта из салата

Понедельник 30 декабря 2024 07:45
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Такую "Селедку под шубой" вы еще не пробовали: рецепт новогоднего торта из салата Торт "Селедка под шубой" - новый вариант салата (скриншот / КРАСИВО ЇСТИ)
Автор: Людмила Рябухіна

"Селедка под шубой" - салат, который стал новогодней классикой. Но даже это блюдо можно приготовить по-новому - например, в виде эффектного торта.

О том, как готовить торт "Селедка под шубой", рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный YouTube-канал "КРАСИВО ЇСТИ".

Что нужно для торта "Селедка под шубой"

Для того, чтобы приготовить новогодний салат в необычном оформлении, необходимы эти продукты:

  • сельдь - 450 г
  • свекла - 3 шт.
  • лук - 1 шт.
  • морковь - 2 шт.
  • картофель - 2-3 шт.
  • яйца - 4 шт.
  • соль - 1/3 ч. л.
  • сахар - 1/3 ст. л.
  • желатин - 13 г
  • вода - 2-3 ст. л.
  • уксус - 1/2 ст. л.
  • растительное масло - 1/2 ст. л.
  • майонез - 130 г + 7-8 ст. л.
  • сметана - 130 г
  • оливки - 5-6 шт.
  • зелень - до

Как готовить торт-салат "Селедка под шубой"

Для того, приготовить торт "Селедка под шубой", яйца нужно отварить вкрутую, а овощи - запечь до готовности, завернув в фольгу. Однако их также можно отварить.

Лук нужно почистить, измельчить на маленькие кубики, затем присыпать сахаром и солью. Залейте лук уксусом и растительным маслом, после чего отставьте мариноваться на 15-20 минут. После этого с лука нужно слить жидкость.

Сельдь необходимо тщательно очистить от косточек. Иначе это легко испортит вкус блюда. Также нарежьте сельдь на маленькие кубики. Почистьте овощи и яйца, натрите отдельно картофель, морковь, свеклу и яйца.

Застелите миску пищевой пленкой, поставьте на нее разъемную форму для тортов. Выложите первым слоем натертый картофель, слегка утрамбуйте его стаканом.

Такую &quot;Селедку под шубой&quot; вы еще не пробовали: рецепт новогоднего торта из салата

Как готовить торт "Селедка под шубой" (скриншот / КРАСИВО ЇСТИ)

Смажьте картофельный слой майонезом, а затем выложите лук. На него выложите сельдь, морковь и майонез. Следующим слоем выложите натертые яйца и сделайте тонкий слой майонеза.

К вареной свекле добавьте по 130 г майонеза и сметаны. Перебейте ингредиенты блендером до однородной массы.

В отдельной миске растворите желатин в воде. Затем влейте желатиновую смесь к свекольной массе. Еще раз перемешайте ингредиенты и залейте свекольным желе торт.

Такую &quot;Селедку под шубой&quot; вы еще не пробовали: рецепт новогоднего торта из салата

Как готовить торт "Селедка под шубой" (скриншот / КРАСИВО ЇСТИ)

Слегка потрясите форму, чтобы избежать пузырьков воздуха в желе. Поставьте в торт в холодильник на 4-6 часов. Затем осторожно снимите форму и украсьте торт "Селедка под шубой" оливками и зеленью.

Кстати, ранее мы писали о том, как готовить новогодний десерт "Мандарины в снегу".

А также рассказывали самый быстрый рецепт оливье на праздник и каждый день.

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