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Такі пальто більше ніхто не носить: 5 фасонів, які є ознакою несмаку (фото)

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Неділя 19 березня 2023 16:09
Такі пальто більше ніхто не носить: 5 фасонів, які є ознакою несмаку (фото) Від яких фасонів пальто варто відмовитись (колаж: Styler)
Автор: Василина Копитко

Якщо ви вже кілька сезонів не оновлювали свій весняний верхній одяг - то саме час це зробити. Фасони пальто, які були стильні у попередні роки, зараз очолили антитренди моди.

Про те, який верхній одяг не варто носити у цьому сезоні, розповідаємо у матеріалі нижче.

Короткий тренч

Зараз у моді довгі та широкі варіанти верхнього одягу. А от короткі тренчі вже є не є актуальними. Вони роблять образ куцим і незавершеним.

На цей сезон вибирайте об'ємні пальто або тренчі. Їх доволі просто поєднувати із взуттям, є безліч цікавих комбінацій. Із короткими тренчами це набагато складніше зробити.

Такі пальто більше ніхто не носить: 5 фасонів, які є ознакою несмаку (фото)Короткий тренч замініть на довші фасони верхнього одягу (скриншот)

Пальто на блискавці

Останні модні покази та весняні колекції брендів показують, що пальто на блискавці у цьому сезоні варто тримати хіба в шафі. Цей фасон замініть на моделі із ґудзиками або на запах із поясом.

Такий верхній одяг додасть вам стильності та підкреслить, що ви в курсі останніх трендів моди.

Такі пальто більше ніхто не носить: 5 фасонів, які є ознакою несмаку (фото)Пальто на блискавці замініть на фасони із ґудзиками (скриншот)

Пальто на петлях

Пальто на петлях або так званий дафлкот також ввійшов в антитренди весняного одягу. Краще оберіть більш лаконічні фасони. Ідеальним варіантом стане довге й об'ємне пальто без зайвого декору.

Такі пальто більше ніхто не носить: 5 фасонів, які є ознакою несмаку (фото)Пальто із петлями уже не в моді (скриншот)

Пальто з хутром

Хутро на верхньому одязі вже стало ознакою несмаку. Особливо недоречно виглядають хутряні елементи на весняному пальто. Якщо хочете стильно виглядати - відмовтесь від таких моделей у цьому сезоні.

Такі пальто більше ніхто не носить: 5 фасонів, які є ознакою несмаку (фото)Весняне пальто з хутром є ознакою несмаку (скриншот)

Тонка шкіряна куртка

Шкіряні куртки практично завжди на піку моди. Тільки от не варіант тонкої куртки. Такий фасон у цьому сезоні увійшов до антитрендів. Краще купіть об'ємну шкіряну куртку і точно матимете стильний образ.

Такі пальто більше ніхто не носить: 5 фасонів, які є ознакою несмаку (фото)

Тонкі шкіряні куртки варто замінити на об'ємні моделі (скриншот)

Раніше ми розповідали про те, які 3 моделі взуття будуть у тренді цієї весни.

Нещодавно ми писали про головні антитренди 2023 року, які уже варто викинути із гардероба.

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