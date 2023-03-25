Такую одежду лучше не носить после 40 лет, если хотите выглядеть стильно

Женщины всегда стремятся выглядеть красиво и стильно. Иногда следить за последними тенденциями моды недостаточно. При выборе одежды важно отталкиваться от личных параметров - фигуры, общего типажа и возраста. Ведь одна неудачная вещь может испортить весь образ.

Рассказываем, какой одежды лучше избегать после 40 лет, чтобы выглядеть стильно и уместно.

Мини-юбки

Такая одежда только лишний раз подчеркнет зрелость женщины. Чтобы иметь привлекательный вид, не обязательно максимально обнажать ноги. Очень удачным вариантом будет юбка средней длины с глубоким разрезом.

От мини-юбок лучше отказаться (скриншот)

Гавайские рубашки

Эта стильная летняя вещь довольно популярна в сезоне отпусков. Впрочем, такие рубашки часто очень пестрят разными цветами и могут лишить образ гармоничности. Лучше выбрать однотонную рубашку или универсальную - белую. В этом сезоне она будет на пике моды.

Гавайские рубашки замените белыми или однотонными (скриншот)

Леопардовый и другой животный принт

С любым "животным" принтом в одежде следует быть очень осторожным, поскольку между стильным и пошлым образом тонкая грань. Тем более такой принт очень трудно совмещать с другой одеждой. Если уж очень любите леопардовые вещи, лучше, чтобы это были небольшие детали на одежде или аксессуары в этом стиле.

Лучше отказаться от животных принтов (скриншот)

Одежда кислотного цвета

Кислотный цвет может продемонстрировать плохой вкус и отчаянное стремление выглядеть моложе. А вот в более спокойных и мягких цветах женщина будет выглядеть более уверенно и лаконично. Если хотите какой-нибудь изюминки в образе, то дополните его стильными аксессуарами.

Следует избегать кислотных цветов (скриншот)

Обувь на шпильках

Эта обувь всегда придает элегантности образу и делает его изысканным. Но стоит выбирать высоту каблуков средней высоты. Это не испортит внешний вид, но у них вам будет гораздо удобнее - соответственно будете чувствовать себя увереннее.

Высокие шпильки замените на каблуки средней высоты (скриншот)