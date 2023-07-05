Такий одяг допоможе вам легше переносити літню спеку: що вдягати та взувати

Приділіть увагу тканині

Літня тканина повинна "дихати", пропускати повітря та не прилягати щільно до тіла. Крім того, вона також має швидко вбирати та випаровувати вологу. Таким чином терморегуляція організму буде діяти правильно.

До тканин такого типу належать льон, шовк і бавовна. З дешевшого сегмента може також підійти віскоза та штапель.

Одяг з льону (фото: artflax.com)

Не нехтуйте кольором

Відповідно до законів фізики темний колір притягує тепло, а світлий - навпаки відштовхує. Тому найкраще для спекотного дня обирати одяг білого, бежевого чи іншого світлого кольору.

Фасон відіграє роль

Як ми зазначили вище, приталений одяг не пропускає повітря та не дає тілу "дихати". Таким чином під тканиною створюється парниковий ефект, який може загрожувати розвитком дерматиту.

Тому якщо раніше вам не подобався стиль оверсайз, літня пора може стати чудовим часом, щоб з ним "подружитися".

Чорний колір і приталений фасон блокують циркуляцію повітря під тканиною (фото: prostolady.com.ua)

Як вибрати взуття

Насамперед будь-яке взуття повинне бути зручним, а літнє - ще й легким. Якщо носите підбори, то подологи радять обирати не вище трьох-чотирьох сантиметрів.

У літній час краще носити відкрите взуття, щоб нога дихала. Проте без кросівок гардероб сучасної людини уявити важко, тому для них обирайте легкі шкарпетки з природних матеріалів.

Також непоганим варіантом стане взуття з тканинною основою, яка буде пропускати повітря.

І, звичайно, перед виходом на вулицю не забувайте про сонцезахисний крем, окуляри та головний убір.