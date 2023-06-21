Кращі дихаючі тканини для літнього одягу: у чому точно спекотно не буде

Тканина літнього одягу має велике значення, тому що у сукнях із синтетики вам буде неймовірно жарко. А у лляних блузках буде досить комфортно навіть за підвищення температури повітря до 27 градусів тепла.

Яка тканина вважається найкращою для літнього одягу – читайте у матеріалі нижче.

Льон

Цей матеріал вважається одним із найкращих. Влітку одяг із льону просто незамінний, а у 2023 році - цей матеріал ще й головний тренд сезону. Лляна тканина чудово прилягає до тіла, охолоджує під час спеки, не викликає алергічних реакцій і чудово "дихає".

А ще одяг з льону має величезну перевагу - він не потребує особливого догляду. Його можна прати при звичайних режимах в машинці, зазвичай прасувати такий одяг необов'язково. Заломи, складки та легкий ефект "пом'ятості" - візитна картка льону.

Крім усього іншого, натуральний льон служить дуже довго, оскільки це одна з найміцніших тканин.

Бавовна

Якщо на етикетці зазначено, що "матеріал - 100% бавовна", це однозначно якісний одяг. Такий вибирають люди, які особливо цінують своє здоров'я та комфорт. Бавовняне волокно - це натуральний матеріал, який приємний на дотик, а при контакті зі шкірою не викликає алергічних реакцій.

Бавовняні речі здатні підтримувати комфортний температурний режим людини, а під час спеки вони на тілі практично не відчуваються.

Бамбук

Одяг із такої тканини багато років використовували в Азії. А в наших магазинах він з'явився порівняно недавно і відразу ж завоював загальну прихильність.

І це не дивно, адже бамбукова тканина - це висока повітропроникність та гігроскопічність. А ще бамбук гіпоалергенний та антибактерицидний, і відмінно захищає від ультрафіолетових променів.

Одяг з бамбукової тканини влітку - просто незамінний. Його можна прати в холодній воді, сушити в будь-яких умовах і не морочитися з прасуванням. І з часом така тканина не втрачає своїх якостей, а стає тільки приємнішою та комфортнішою.