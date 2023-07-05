Такая одежда поможет вам легче переносить летнюю жару: что надевать и обувать

Уделите внимание ткани

Летняя ткань должна дышать, пропускать воздух и не прилегать плотно к телу. Кроме того, она должна быстро впитывать и испарять влагу. Таким образом, терморегуляция организма будет действовать правильно.

К тканям такого типа относятся лен, шелк и хлопок. Из более дешевого сегмента может также подойти вискоза и штапель.

Одежда из льна (фото: artflax.com)

Не пренебрегайте цветом

Согласно законам физики темный цвет притягивает тепло, а светлый - наоборот отталкивает. Поэтому лучше для жаркого дня выбирать одежду белого, бежевого или другого светлого цвета.

Фасон играет роль

Как мы отметили выше, приталенная одежда не пропускает воздух и не дает телу "дышать". Таким образом, под тканью создается парниковый эффект, который может угрожать развитием дерматита.

Поэтому если раньше вам не нравился стиль оверсайз, летняя пора может стать прекрасным временем, чтобы с ним "подружиться".

Черный цвет и приталенный фасон блокируют циркуляцию воздуха под тканью (фото: prostolady.com.ua)

Как выбрать обувь

Прежде всего любая обувь должна быть удобной, а летняя - еще и легкой. Если носите каблуки, то подологи советуют выбирать не выше трех-четырех сантиметров.

В летнее время лучше носить открытую обувь, чтобы нога дышала. Однако без кроссовок гардероб современного человека представить сложно, поэтому для них выбирайте легкие носки из природных материалов.

Также хорошим вариантом станет обувь с тканевой основой, которая будет пропускать воздух.

И, конечно, перед выходом на улицу не забывайте о солнцезащитном креме, очках и головном уборе.