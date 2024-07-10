Такими ви їх ще не куштували: рецепт смажених вареників з картоплею

Вареники, одна з найвідоміших українських обрядових страв, безумовно, більш смачні, якщо їх готувати самостійно. Попри звичний метод приготування, вареники можна не лише варити, а й смажити, надавши тісту хрусткої золотистої скоринки та зберігши соковитість начинки.

Про те, як приготувати домашні вареники з картоплею на пательні чи у фритюрі, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на кулінарний YouTube-канал "Смачна кухня з Наталією Данилюк".

Що потрібно для смажених вареників з картоплею

Для приготування такого незвичного різновиду страви, потрібні наступні продукти:

борошно - 500 г;

картопля - 400-450 г;

окріп - 250-300 мл;

олія - 500 мл;

сіль - 1 ч. л.

Як готувати вареники на пательні або у фритюрі

Заздалегідь підготуйте начинку для вареників, ідеально, якщо залишилася відварена картопля після вечері.

В іншому випадку картоплю необхідно помити, почистити - якщо це немолода картопля - і, розрізавши на шматочки, відварити до готовності.

До начинки також можна додати зелень, наприклад, петрушку або кріп - або урізноманітнити смак замаринованою смаженою цибулькою.

Поки картопля готується, необхідно замісити тісто для вареників. Рецептів приготування тіста для вареників існує багато - хтось використовує холодну воду, хтось взагалі надає перевагу кефіру або молоку.

Звісно, різниця в інгредієнтах може впливати на текстуру і смак тіста, та на швидкість приготування.

Для приготування цих смажених вареників радять використовувати окріп - важливо, щоб вода була гаряча, одразу після кипіння. Водночас замішувати тісто потрібно вкрай обережно - щоб не обпектися.

В окрему миску насипте борошно, до 250 мл окропу додайте 3 ст. л. олії та сіль, злегка розмішайте. Зробіть в купці борошна невелике заглиблення ложкою і поступово влийте воду з олією.

Спочатку вимішайте тісто ложкою, якщо суміш занадто щільна - можна долити ще 50 мл окропу. Після того, як температура води зменшиться, тісто можна вимішувати руками, притрусивши робочу поверхню борошном.

Після цього зачекайте приблизно 30 хвилин, щоб тісто охололо. В цей час картоплю потовчіть на пюре.

Розкачайте тісто на тонкий пласт, завтовшки приблизно 0,3 см. За допомогою склянки виріжте з тіста багато "паляничок". Проте не варто робити кружечки занадто великими.

Виріжте з пласта тіста кружечки склянкою (скриншот / Смачна кухня з Наталією Данилюк)

Викладіть всередину палянички приблизно по 1 ст. л. картопляної начинки - та защіпніть краї тіста.

Защіпніть краї вареника (скриншот / Смачна кухня з Наталією Данилюк)

Залийте в глибоку пательню або каструлю з товстими стінками олії так, щоб вона повністю покривала вареники. Добре розігрійте олію - перевірити її температуру можна, зануривши в рідину вареник. Олія має одразу почати булькотіти.

Обсмажте вареники з двох боків до золотистої скоринки на середньому вогні. Після цього обов'язково викладіть їх спочатку на серветки або паперовий рушник, щоб прибрати зайвий жир